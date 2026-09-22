Exnovia de James reaccionó a las fotos de cumpleaños de Daniela Ospina

Daniela Ospina celebró un nuevo año de vida rodeada de familiares y amigos, y las fotografías que compartió en redes sociales recibieron miles de mensajes. Entre las reacciones apareció la de Shannon de Lima, exnovia de James Rodríguez, quien tuvo un particular gesto con la empresaria.

La modelo venezolana le dio ‘like’ a la publicación de Daniela, un detalle que rápidamente llamó la atención de los seguidores por la historia que ambas comparten a través de James.

¿Cómo celebró Daniela Ospina su cumpleaños?

La empresaria publicó un carrusel de fotografías en Instagram para mostrar algunos momentos de su celebración. En las imágenes aparece con un atuendo en tonos cereza, mientras la decoración del festejo mantuvo una gama de colores rosados y pasteles.

Daniela estuvo acompañada por personas cercanas, entre ellas familiares, amigos, su esposo Gabriel Coronel y sus hijos Salomé Rodríguez y Lorenzo Coronel.

Junto a las fotografías, la empresaria escribió un mensaje en el que agradeció por un año más de vida y por tener cerca a personas que, según expresó, hacen especial cada etapa.

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La publicación rápidamente comenzó a recibir comentarios y reacciones de diferentes figuras públicas. Entre quienes la felicitaron estuvieron Luciano D’Alessandro, la mamá de Maluma y María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez.

¿Qué hizo Shannon de Lima en la publicación de Daniela Ospina?

Entre las interacciones que más llamaron la atención estuvo la de Shannon de Lima, quien reaccionó con un ‘like’ a las fotografías del cumpleaños.

El gesto cobró relevancia por la relación que existe entre ambas. Shannon fue pareja de James Rodríguez después de su separación de Daniela Ospina, pero con el paso del tiempo las dos han mostrado públicamente que mantienen una relación cordial.

De hecho, meses atrás Daniela Ospina y Shannon de Lima aparecieron juntas realizando contenido para sus redes sociales, lo que ya había generado comentarios entre sus seguidores.

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La reacción de la modelo venezolana se suma así a los mensajes que recibió Daniela por su cumpleaños y vuelve a poner la atención sobre la relación que ambas mantienen actualmente, años después de que Shannon y James terminaran su noviazgo.