Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 23 de septiembre de 2026: atento a la magnitud
Este movimiento telúrico se reportó en la madrugada y tuvo profundidad superficial. Descubra aquí los detalles completos.
Nicolás Forero
06:33 a. m.
Este miércoles 23 de septiembre, sobre las 4:02 de la mañana, hubo un nuevo temblor que estuvo por encima de los 4.0 de magnitud.
El epicentro fue en Chaparral, Tolima, zona del país que ya superó los 150 movimientos telúricos en los últimos tres días.
En un principio, el Servicio Geológico Colombiano notificó que la magnitud habría podido ser de 4.4. Sin embargo, unos minutos después, actualizó la información.
Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 23 de septiembre de 2026
- 4:04 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 4.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
Desde las 6:00 de la mañana de este 23 de septiembre se han reportado otros cinco temblores
En los últimos minutos, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado cuatro movimientos telúricos en Chaparral, Tolima, y otro en Huila.
Las horas y magnitudes exactas han sido las siguientes:
- 6:01 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 15 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 6:10 a.m.
Epicentro: Aipe, Huila.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Planadas (Tolima), a 28 de Ataco (Tolima) y a 28 de Rioblanco (Tolima).
- 6:14 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 6:17 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 16 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 6:32 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 6:35 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 24 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Chaparral (Tolima).