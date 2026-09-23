CANAL RCN
Colombia

Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 23 de septiembre de 2026: atento a la magnitud

Este movimiento telúrico se reportó en la madrugada y tuvo profundidad superficial. Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 23 de 2026
06:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 23 de septiembre, sobre las 4:02 de la mañana, hubo un nuevo temblor que estuvo por encima de los 4.0 de magnitud.

El epicentro fue en Chaparral, Tolima, zona del país que ya superó los 150 movimientos telúricos en los últimos tres días.

Sigue temblando en Colombia hoy 22 de septiembre de 2026: estos han sido los últimos movimientos telúricos
RELACIONADO

Sigue temblando en Colombia hoy 22 de septiembre de 2026: estos han sido los últimos movimientos telúricos

En un principio, el Servicio Geológico Colombiano notificó que la magnitud habría podido ser de 4.4. Sin embargo, unos minutos después, actualizó la información.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 23 de septiembre de 2026

  • 4:04 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

Desde las 6:00 de la mañana de este 23 de septiembre se han reportado otros cinco temblores

En los últimos minutos, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado cuatro movimientos telúricos en Chaparral, Tolima, y otro en Huila.

Las horas y magnitudes exactas han sido las siguientes:

  • 6:01 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 15 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 6:10 a.m.

Epicentro: Aipe, Huila.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Planadas (Tolima), a 28 de Ataco (Tolima) y a 28 de Rioblanco (Tolima).

  • 6:14 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 6:17 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 16 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 6:32 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

Servicio Geológico Colombiano informó sobre la actividad del volcán Cerro Machín tras temblores en el Tolima
RELACIONADO

Servicio Geológico Colombiano informó sobre la actividad del volcán Cerro Machín tras temblores en el Tolima

  • 6:35 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 24 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Chaparral (Tolima).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

Servicio Geológico Colombiano informó sobre la actividad del volcán Cerro Machín tras temblores en el Tolima

Corte Constitucional

Colpensiones pide a la Corte Constitucional aplazar hasta 2028 la implementación de la reforma pensional

Antioquia

Duro golpe a ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’: 25 capturados de estas bandas criminales en Antioquia

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 22 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

¡Ya se conocen los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 22 de septiembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Liga BetPlay

¡Deportivo Cali se hizo fuerte en Bogotá! Venció a Santa Fe en El Campín

¡Golpe en El Campín! El Deportivo Cali venció a Independiente Santa Fe y sumó tres puntos en El Campín.

Viral

Lina Tejeiro reveló detalles de las complicaciones que tuvo durante el parto de su primer hijo

ONU

Trump amenaza con "poderío militar" en América Latina y Colombia respalda el Escudo de las Américas

Soacha

Niña de seis años necesita prótesis: perdió su pierna tras ser arrollada por un camión