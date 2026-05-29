Daniela Ospina confesó la verdadera razón de su separación con James

Daniela Ospina rompió el silencio sobre una de las separaciones más comentadas de la farándula colombiana. La empresaria habló de su historia con James Rodríguez y explicó cuáles fueron las razones que llevaron al final de su matrimonio, una relación que duró cerca de siete años y de la que nació su hija Salomé.

La revelación se produjo durante una reciente entrevista en el pódcast Sinergéticos, donde la empresaria recordó algunos de los momentos más importantes de su vida personal y explicó cómo logró construir una relación cordial con el futbolista tras la ruptura.

¿Qué dijo Daniela Ospina sobre su separación de James Rodríguez?

Durante la conversación, Daniela Ospina aseguró que el final de la relación no estuvo relacionado con infidelidades ni escándalos, como se llegó a especular en diferentes momentos.

Por el contrario, explicó que la ruptura fue el resultado de varios desafíos acumulados a lo largo de los años y de la dificultad para afrontar juntos ciertas situaciones personales y familiares.

Cuando vienen estas situaciones duras y difíciles, si tú como familia o como pareja no estás aferrado y fuerte, va a ser muy complicado, expresó la empresaria al recordar aquella etapa de su vida.

Ospina también destacó que la decisión se tomó de manera consensuada y desde el respeto mutuo. Según contó, ambos entendieron que habían llegado al final de una etapa y que lo mejor era continuar caminos separados.

¿Por qué terminaron James Rodríguez y Daniela Ospina?

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la explicación sobre la juventud con la que iniciaron su historia de amor.

Daniela señaló que comenzaron una relación siendo muy jóvenes y que, con el paso de los años, enfrentaron transformaciones personales y profesionales que terminaron influyendo en la dinámica de pareja.

Pese a la separación, insistió en que conserva un profundo cariño y admiración por James Rodríguez. Además, resaltó que ambos han trabajado para mantener una relación basada en el respeto y el bienestar de su hija Salomé, quien actualmente vive con ella en Miami.

La empresaria aseguró que hoy existe una comunicación sana entre ambos y que la prioridad sigue siendo acompañar el crecimiento de su hija.

¿Cómo es actualmente la relación entre James y Daniela?

Aunque su matrimonio terminó en 2017, James Rodríguez y Daniela Ospina continúan manteniendo una relación cercana como padres.

Tomamos una decisión muy amigable y honesta de decir ‘no podemos, no sabemos más adelante’, pero este capítulo para los dos ha terminado. Fue muy bonito, la verdad, ahora seguimos siendo maduros y amigos

La empresaria recordó que compartieron momentos importantes y aseguró que guarda gratitud por la familia que construyeron juntos. Sus declaraciones también sirvieron para despejar rumores que durante años rodearon la ruptura de una de las parejas más mediáticas del deporte colombiano.

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Las palabras de Daniela han generado numerosas reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la madurez con la que ambos han manejado su historia después de la separación.