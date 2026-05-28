"Hay que estar preparados": Mhoni Vidente alertó con predicción para los próximos días

Mhoni Vidente se ha convertido en una de las astrólogas más reconocidas a nivel mundial debido a los aciertos que ha tenido en varias de sus predicciones.

La vidente oriunda de Cuba, pero radicada en México, no solo se ha destacado por analizar el futuro de los famosos, sino que también los factores climáticos y los fenómenos meteorológicos.

Es así como, en los últimos días, en la sección en la que aparece en El Heraldo de México, alertó que podrían presentarse nuevos sismos en ese país durante el cierre de mayo.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Mhoni Vidente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto alertó Mhoni Vidente en mayo de 2026

En su análisis, Mhoni Vidente manifestó que mayo es el mes de los sismos y que podría presentarse uno que supere los 7.0 de magnitud.

"El mes de mayo es el mes del sismo, eso es indiscutible. El que se va a presentar ahora en Acapulco o Michoacán se va a sentir más porque es de esos que parece que rebota", aseguró la vidente.

"Será de 6.6 o de 7.1, hay que estar preparados para todo eso. Entre más calor, más sismo", añadió.

Las declaraciones completas de Mhoni Vidente se pueden escuchar en el siguiente video:

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta durante los sismos?

Las entidades que monitorean los sismos han precisado que es fundamental que los ciudadanos eviten lo siguiente cada vez que se presente uno de esos eventos: