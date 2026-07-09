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Horóscopo de hoy: jueves 9 de julio de 2026

Este jueves 9 de julio, conviene escuchar más, observar mejor y elegir las palabras con cuidado. Lo que se diga en esta jornada puede abrir puertas, sanar tensiones o, si se maneja mal, crear malentendidos innecesarios.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
07:28 a. m.
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Este jueves 9 de julio de 2026 llega con una energía ideal para hacer pausas conscientes, revisar decisiones recientes y entender qué asuntos necesitan más calma antes de avanzar. No será un día para forzar respuestas, sino para observar señales, escuchar mejor y actuar con inteligencia emocional.

Para algunos signos, la jornada traerá claridad en el amor y para otros, será clave cuidar las finanzas, evitar discusiones innecesarias o retomar hábitos que estaban quedando en el olvido.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries, este jueves podrías sentir que todo avanza más lento de lo que quisieras, pero esa pausa puede ayudarte a evitar errores. En el trabajo, no te apresures a responder mensajes, firmar acuerdos o dar una opinión definitiva si todavía no tienes toda la información. Hoy tu intuición estará fuerte, pero también podrías reaccionar con impaciencia.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro, la energía de este día te invita a recuperar el control de tus prioridades. Puede que hayas estado cargando con responsabilidades ajenas o tratando de resolver asuntos que no dependen completamente de ti. Hoy será importante poner límites sin sentir culpa.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis, este jueves puede traer noticias, mensajes o conversaciones que muevan tu ánimo. Tu mente estará rápida, pero también dispersa, así que conviene anotar lo importante para no dejar pasar detalles. Una idea que parecía pequeña puede convertirse en algo útil si le das estructura.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer, este día te toca fibras emocionales profundas, pero también te da la oportunidad de entender mejor lo que estás sintiendo. No ignores una molestia solo por mantener la paz. A veces, expresar lo que incomoda evita que el problema crezca.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo, hoy podrías sentir un impulso fuerte por destacar, tomar la palabra o defender una idea. Eso puede jugar a tu favor si lo haces con inteligencia, pero en contra si caes en el exceso de orgullo. La clave será mostrar seguridad sin imponerte.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo, este jueves te favorece para poner orden en asuntos que venían acumulándose. Puedes avanzar mucho si haces una lista concreta y te enfocas en una cosa a la vez. No intentes resolver toda tu vida en un solo día.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

Libra, la energía del día te invita a buscar equilibrio entre lo que deseas y lo que los demás esperan de ti. Podrías sentir presión por tomar una decisión o quedar bien con varias personas al mismo tiempo. Recuerda que complacer a todos no siempre es justo contigo.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio, este jueves puede despertar tu intuición y hacerte notar cosas que otros pasan por alto. Sin embargo, no conviertas cada sospecha en una conclusión. Observa, pero no te adelantes a juzgar.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario, hoy podrías sentir ganas de cambiar de ambiente, romper la rutina o hacer algo distinto. Tu espíritu necesita aire fresco, pero eso no significa descuidar compromisos importantes. La clave será encontrar libertad dentro del orden.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio, este jueves te invita a revisar tus metas con realismo. Puede que estés exigiéndote demasiado o midiendo tu valor solo por lo que produces. Hoy será importante recordar que descansar también hace parte del avance.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario, este día puede traer ideas poco comunes, conversaciones inesperadas o ganas de hacer algo diferente. Tu creatividad estará activa, pero necesitarás aterrizarla para que no se quede solo en planes. Busca una forma concreta de convertir una idea en acción.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis, este jueves puede sentirse emocional, intuitivo y algo nostálgico. Podrías estar más sensible a las palabras, gestos o silencios de los demás. No tomes todo de forma personal ya que a veces las personas están lidiando con sus propias cargas.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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