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Ayda Valencia, la famosa vidente, realizó impactante predicción antes de la eliminación de Colombia: ¿cuál?

La declaración de la vidente fue justo antes de que iniciara el partido vs. Suiza.

Foto: @aydasanacion en Instagram y AFP.

Noticias RCN

julio 08 de 2026
03:38 p. m.
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La Selección Colombia enfrentó a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 y quedó eliminada por penaltis.

Antes del partido disputado en Vancouver, Ayda Valencia, la reconocida astróloga colombiana, se pronunció y habló de que podían presentarse sorpresas.

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¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción de Ayda Valencia antes de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026

"Este Mundial es de muchas sorpresas, de energía totalmente diferente con todos los posibles resultados que la gente creía", comenzó afirmando la vidente Ayda Valencia en una historia de Instagram.

"Hoy habrá sorpresas. Les mando mucha energía", agregó la reconocida astróloga en las redes sociales.

En consecuencia, algunos internautas han manifestado que sí se presentó una sorpresa debido a que, según su punto de vista, Colombia era la selección favorita para seguir avanzando en la Copa del Mundo que se está disputando en México, Canadá y Estados Unidos.

¿Cómo fue el camino de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia disputó cinco partidos en el Mundial 2026 y, aunque no perdió ningún partido y tan solo recibió un gol, no logró llegar a los cuartos de final.

Los marcadores que consiguió la 'tricolor' fueron los siguientes:

  • Victoria 3-1 vs. Uzbekistán.
  • Victoria 1-0 vs. República Democrática del Congo.
  • Empate 0-0 vs. Portugal.
  • Victoria 1-0 vs. Ghana.
  • Empate 0-0 vs. Suiza, con derrota 4-3 en los penales.

¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Después de que Suiza consiguió el último cupo a los cuartos de final, los partidos quedaron así:

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  • Francia vs. Marruecos, en el Estadio Boston.
  • España vs. Bélgica, en el Estadio Los Ángeles.
  • Noruega vs. Inglaterra, en el Estadio Miami.
  • Argentina vs. Suiza, en el Estadio Kansas City.
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