La mamá de James Rodríguez rompió el silencio tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: esto dijo

La Selección Colombia ya no se encuentra en competencia en el Mundial 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentaron a Suiza en los octavos de final y, tras empatar 0-0 en 120 minutos, cayeron 4-3 en la tanda de penaltis.

Según lo que el mismo futbolista ha expresado, todo parece indicar que James Rodríguez tuvo su 'último baile' con la 'tricolor' y, por eso, su mamá le dedicó un mensaje después del cruce vs. Suiza.

¿Qué fue lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

María del Pilar Rubio, la mamá de James Rodríguez, declaró lo siguiente tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La mamá de James Rodríguez reposteó la última publicación de James Rodríguez y manifestó lo siguiente:

"Volvería a vivirlo una y mil veces más si al final vuelvo a ser tu mamá", dijo.

"Sí a todas nuestras vidas. Me haces la mamá más feliz", añadió.

Además, posteriormente, María del Pilar Rubio mostró que tuvo una videollamada con Salomé Rodríguez, la hija de James Rodríguez, y que la menor lloró por la eliminación de la Selección Colombia.

"Mi amor, te amamos. Tu papá es nuestro mayor orgullo y tú eres la niña de papá", dijo.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026?

El estratega de la Selección Colombia reconoció en la zona mixta que a su equipo lo perjudicó la falta de gol.

"Llegamos a muchos objetivos porque en cuatro años hemos hecho cosas importantes. Creo que hicimos un gran proceso, que el equipo mostró una identidad, una hombría y una entrega absoluta", señaló Néstor Lorenzo.

"Nos hicieron un gol en cinco partidos, generamos más de 15 o 20 situaciones por partido, pero marcamos pocos goles. Nos faltó puntería, embocarla, aunque los arqueros también fueron figuras en los partidos previos", agregó el director técnico en los micrófonos de DSports.