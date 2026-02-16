Horóscopo de hoy: lunes 16 de febrero de 2026

Es un día para tomar decisiones con calma, organizar pendientes y escuchar la intuición antes de actuar. En lo emocional, habrá oportunidades para aclarar conversaciones y fortalecer relaciones si se habla con sinceridad.

La creatividad estará muy activa, especialmente para quienes necesitan proponer ideas o salir de la rutina. También será importante cuidar el bienestar personal, bajar el estrés y no exigirse más de la cuenta.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy arranca con chispa y ganas de resolver todo rápido, pero ojo: no todo depende de la velocidad. En el trabajo o estudio podrías recibir un comentario que te hará replantear algo importante. En el amor, baja un poco la guardia y escucha más. Tu energía física está alta, ideal para moverte o empezar algo nuevo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que buscas empieza a construirse con pequeños pasos. Hoy es un buen día para ordenar cuentas o aclarar una conversación pendiente. En lo emocional, alguien cercano podría necesitar tu consejo. Date un gusto sencillo en la noche para recargar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente va a mil, con ideas y planes nuevos. Aprovecha para escribir, proponer o comunicar algo importante. Evita dispersarte en demasiadas tareas. En el amor, una charla espontánea puede cambiar el ambiente para bien.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán más sensibles de lo normal, pero eso también te dará intuición para tomar decisiones acertadas. Buen día para enfocarte en tu bienestar y en el hogar. Si algo te incomoda, exprésalo con calma.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy brillas sin esfuerzo, pero recuerda compartir el protagonismo. Puede aparecer una oportunidad para mostrar tu talento o liderazgo. En lo sentimental, un gesto sincero tendrá más impacto que mil palabras.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización será tu superpoder hoy. Lograrás avanzar en pendientes que venías postergando. No seas tan duro contigo si algo no sale perfecto. En salud, escucha a tu cuerpo y baja el estrés.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio vuelve poco a poco. Hoy podrías resolver un malentendido o tomar una decisión que te dará tranquilidad. Buen momento para actividades creativas o sociales. En el amor, fluye sin tanta expectativa.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Día intenso en lo emocional, pero con claridad para cerrar ciclos. Confía en tu instinto, especialmente en temas laborales o financieros. En relaciones, evita suposiciones y habla directo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las ganas de aventura se sienten fuerte. Aunque sea lunes, busca algo que rompa la rutina, así sea un plan pequeño. Podrías recibir noticias positivas relacionadas con viajes o proyectos personales.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu disciplina empieza a mostrar resultados. Hoy es un buen día para planificar a mediano plazo y tomar decisiones prácticas. En lo emocional, permite un espacio para relajarte y soltar el control.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad está en su punto más alto. Ideas innovadoras o conversaciones interesantes marcarán tu día. Es buen momento para conectar con amigos o comunidades. En el amor, sé auténtico sin miedo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad te ayudará a entender mejor a los demás. Día ideal para actividades artísticas o espirituales. Podrías sentir nostalgia, pero también claridad sobre lo que quieres dejar atrás.