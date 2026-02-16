CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: lunes 16 de febrero de 2026

Este lunes 16 de febrero, la energía de hoy invita a comenzar la semana con enfoque y equilibrio.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
07:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Es un día para tomar decisiones con calma, organizar pendientes y escuchar la intuición antes de actuar. En lo emocional, habrá oportunidades para aclarar conversaciones y fortalecer relaciones si se habla con sinceridad.

La creatividad estará muy activa, especialmente para quienes necesitan proponer ideas o salir de la rutina. También será importante cuidar el bienestar personal, bajar el estrés y no exigirse más de la cuenta.

“Me voy”: Juanda Caribe y Alexa Torres tienen contundente enfrentamiento en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

“Me voy”: Juanda Caribe y Alexa Torres tienen contundente enfrentamiento en La Casa de los Famosos

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy arranca con chispa y ganas de resolver todo rápido, pero ojo: no todo depende de la velocidad. En el trabajo o estudio podrías recibir un comentario que te hará replantear algo importante. En el amor, baja un poco la guardia y escucha más. Tu energía física está alta, ideal para moverte o empezar algo nuevo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que buscas empieza a construirse con pequeños pasos. Hoy es un buen día para ordenar cuentas o aclarar una conversación pendiente. En lo emocional, alguien cercano podría necesitar tu consejo. Date un gusto sencillo en la noche para recargar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente va a mil, con ideas y planes nuevos. Aprovecha para escribir, proponer o comunicar algo importante. Evita dispersarte en demasiadas tareas. En el amor, una charla espontánea puede cambiar el ambiente para bien.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán más sensibles de lo normal, pero eso también te dará intuición para tomar decisiones acertadas. Buen día para enfocarte en tu bienestar y en el hogar. Si algo te incomoda, exprésalo con calma.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy brillas sin esfuerzo, pero recuerda compartir el protagonismo. Puede aparecer una oportunidad para mostrar tu talento o liderazgo. En lo sentimental, un gesto sincero tendrá más impacto que mil palabras.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización será tu superpoder hoy. Lograrás avanzar en pendientes que venías postergando. No seas tan duro contigo si algo no sale perfecto. En salud, escucha a tu cuerpo y baja el estrés.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio vuelve poco a poco. Hoy podrías resolver un malentendido o tomar una decisión que te dará tranquilidad. Buen momento para actividades creativas o sociales. En el amor, fluye sin tanta expectativa.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Día intenso en lo emocional, pero con claridad para cerrar ciclos. Confía en tu instinto, especialmente en temas laborales o financieros. En relaciones, evita suposiciones y habla directo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las ganas de aventura se sienten fuerte. Aunque sea lunes, busca algo que rompa la rutina, así sea un plan pequeño. Podrías recibir noticias positivas relacionadas con viajes o proyectos personales.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu disciplina empieza a mostrar resultados. Hoy es un buen día para planificar a mediano plazo y tomar decisiones prácticas. En lo emocional, permite un espacio para relajarte y soltar el control.

Sorpresa en La Casa de los Famosos: se conoció el nuevo eliminado
RELACIONADO

Sorpresa en La Casa de los Famosos: se conoció el nuevo eliminado

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad está en su punto más alto. Ideas innovadoras o conversaciones interesantes marcarán tu día. Es buen momento para conectar con amigos o comunidades. En el amor, sé auténtico sin miedo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad te ayudará a entender mejor a los demás. Día ideal para actividades artísticas o espirituales. Podrías sentir nostalgia, pero también claridad sobre lo que quieres dejar atrás.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

“Me voy”: Juanda Caribe y Alexa Torres tienen contundente enfrentamiento en La Casa de los Famosos

La casa de los famosos

Sorpresa en La Casa de los Famosos: se conoció el nuevo eliminado

Redes sociales

Por qué las personas discuten más en redes sociales que en la vida real

Otras Noticias

Liga BetPlay

Se apretó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo del Cali ante Nacional

El triunfo del Deportivo Cali ante Nacional apretó la tabla del FPC. Así quedaron las posiciones de la Liga BetPlay 2026-I tras la fecha 7.

Contraloría General de la República

Pese a la declaratoria, Gobierno tiene más de un billón de pesos para atender la emergencia invernal: Contraloría

La Contraloría le hará seguimiento al papel de la UNGRD en la atención de la emergencia invernal.

Estados Unidos

Hallan rastros de ADN en un guante donde desapareció la madre de la periodista Savannah Guthrie

Lluvias En Colombia

Inundaciones en Córdoba podrían generar la pérdida de 6.400 empleos, según Fenalco

Enfermedades

Mastitis, uno de los mayores miedos en las madres primerizas: ¿cómo prevenirla?