Pese a la declaratoria, Gobierno tiene más de un billón de pesos para atender la emergencia invernal: Contraloría

Varias regiones del país están afrontando una crisis por causa de las lluvias. Por ejemplo, el departamento de Córdoba se encuentra bajo el agua en diferentes puntos.

Dada la importancia de la situación, la Contraloría le hará seguimiento a la gestión fiscal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sobre los recursos destinados a la emergencia. Además, le pondrá la lupa a la declaratoria.

Recursos están disponibles en el fondo

Es importante mencionar el hallazgo de la entidad. Resulta que para la vigencia de 2026, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tiene 1.69 billones de pesos disponibles para atender emergencias; pero cuenta además con una reserva de casi un billón de pesos.

¿Cuál es el problema? La Contraloría indicó que pese a la declaratoria, esta cantidad de dinero podría utilizarse para ir atendiendo las necesidades en las zonas afectadas por las lluvias.

Cifras de la UNGRD precisan que, con corte al 6 de febrero, se presentaron 293 situaciones por las lluvias, las cuales han afectado 24 departamentos y 188 municipios. Asimismo, 209.839 personas han quedado afectadas, 26 han fallecido, hay nueve heridos y se reportan tres desapariciones.

Contraloría le pone la lupa a la emergencia y a la UNGRD

En aras de que los recursos se utilicen correctamente (recordando el desfalco de la entidad con los carrotanques), la Contraloría seguirá de cerca la situación. Para ello, pidió un requerimiento sobre el PAE diseñado para la contingencia.

Asimismo, estará articulada con los comités departamentales y municipales en aras de tener un balance en cuanto a las afectaciones. También participará en los PMU y salas de crisis.

La Contraloría recordó que en 2023, la ejecución de la UNGRD había sido muy baja al momento de atender el fenómeno de La Niña. Desde ese año, la situación no ha tenido cambios sustanciales.

Como se mencionó anteriormente, Córdoba ha sido de los más afectados, teniendo 4.298 viviendas destruidas. Además, no han sido entregadas las ayudas humanitarias en su totalidad.

Frente a la declaratoria, la entidad les hará seguimiento a los movimientos financieros, con el fin de corroborar que los recursos estén ayudando a los damnificados.