Hallan rastros de ADN en un guante donde desapareció la madre de la periodista Savannah Guthrie

La investigación sobre la desaparición de la madre de la reconocida presentadora Savannah Guthrie dio un giro significativo tras el hallazgo de evidencia forense muy cerca de su casa en Arizona.

La Fiscalía confirmó el descubrimiento de una muestra de ADN en un guante encontrado cerca de la vivienda, dos semanas después de que la mujer desapareciera sin dejar rastro.

La señora Gutriere desapareció en su propia casa, por lo que las autoridades trabajan en el procesamiento de la escena y el análisis de múltiples elementos que podrían arrojar luz sobre el paradero de la mujer.

Lo que se sabe de las muestras de ADN halladas en un guante

De acuerdo con las autoridades, la muestra de ADN hallada en el guante podría ser clave para identificar al principal sospechoso del caso.

Las cámaras de seguridad instaladas en la entrada de la vivienda captaron imágenes de un individuo que se encontraba en las inmediaciones en momentos cercanos a la desaparición.

Los investigadores ahora trabajan en establecer si existe coincidencia entre el material genético encontrado y el sospechoso registrado en las grabaciones.

La investigación se ha intensificado en las últimas horas con el análisis forense de esta evidencia.

Los expertos en criminología del estado de Arizona han priorizado el procesamiento de la muestra para determinar su compatibilidad con las bases de datos existentes y establecer posibles vínculos con el individuo captado en video.

¿Quién es Savannah Guthrie, hija de la mujer desaparecida?

La presentadora Savannah Guthrie, es una reconocida figura de los medios de comunicación, no ha emitido declaraciones públicas sobre los últimos avances del caso.

La familia ha mantenido contacto permanente con las autoridades mientras se desarrollan las diligencias investigativas.

El hallazgo del guante se produjo durante un rastreo exhaustivo del perímetro de la propiedad, donde equipos especializados han trabajado en la búsqueda de cualquier elemento que pueda aportar información relevante.

La evidencia fue debidamente preservada y trasladada a los laboratorios forenses para su análisis.

Las autoridades de Arizona continúan solicitando la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda resultar útil en la investigación.

El caso permanece abierto y bajo seguimiento activo de la fiscalía, que coordina esfuerzos con diferentes agencias de seguridad del estado.