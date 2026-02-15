Sorpresa en La Casa de los Famosos: se conoció el nuevo eliminado

La competencia en La Casa de los Famosos continúa avanzando y cada semana deja nuevas sorpresas para los seguidores del programa. Este domingo 15 de febrero se conoció el nombre de un nuevo eliminado del reality, luego de la votación del público que decidió quién debía abandonar la casa. El participante con menor apoyo fue Jay Torres, el puertorriqueño de 32 años, quien se despidió definitivamente de la competencia.

La eliminación se dio en medio de una gala cargada de tensión, en la que los nominados esperaban conocer el veredicto de los televidentes. Jay se encontraba en la placa junto a otros seis participantes: Manuela, Juan, Eidevin, Maiker, Alejandro y Beba, todos ellos con la expectativa de continuar una semana más dentro del programa.

Una votación ajustada y llena de expectativa

Durante la gala, los conductores fueron revelando los nombres de los participantes que lograban salvarse gracias al respaldo del público. A medida que avanzaba la noche, la tensión aumentaba entre los nominados, conscientes de que cualquier resultado era posible.

Finalmente, se confirmó que Jay Torres era el concursante con menor porcentaje de votos, lo que significó su salida inmediata del reality. El puertorriqueño se había destacado por su carácter directo y por participar activamente en varias de las discusiones y dinámicas dentro de la casa, lo que lo convirtió en un personaje visible dentro de la competencia.

Su eliminación no solo sorprendió a algunos de sus compañeros, sino también a parte de la audiencia que lo veía como un jugador con potencial para avanzar varias semanas más en el programa.

El sexto eliminado de la temporada

Con esta decisión del público, Jay se convierte en el sexto eliminado oficial de la temporada, sumándose a la lista de participantes que ya han abandonado la casa en las semanas anteriores. A ellos se añaden también dos concursantes que dejaron el reality en circunstancias distintas, lo que ha ido reduciendo progresivamente el número de habitantes en el programa.

La salida de Jay marca un nuevo punto de inflexión dentro de la competencia, ya que las alianzas y estrategias deberán reacomodarse tras su partida. Mientras tanto, los participantes que continúan en la casa deberán enfrentar nuevas nominaciones y retos, en una dinámica que cada semana se vuelve más intensa.

Con el paso de los días, el reality sigue consolidándose como uno de los programas más vistos por los colombianos, generando conversación constante en redes sociales y manteniendo la expectativa del público sobre quién será el próximo eliminado.