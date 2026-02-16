“Me voy”: Juanda Caribe y Alexa Torres tienen contundente enfrentamiento en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya llevan más de cinco semanas en competencia por lo que las emociones y las polémicas no se han hecho esperar.

No obstante, tras el más reciente congelado, se desató una amplia discusión en torno a presuntos comentarios que Juanda Caribe habría hecho en contra de su compañera Alexa Torres.

Familiar de Alexa Torres contra Juanda Caribe

La discusión se desató a raíz del más reciente congelado, dinámica mediante la cual ingresó la pareja sentimental de Alexa Torres, quien no solo le dedicó unas sentidas palabras a su novia ya que también aprovechó su visita a la casa para manifestar un contundente mensaje contra Juanda Caribe.

En medio del relato, el hombre aseguró su sentimiento de molestia ante los comentarios que, al parecer, el famoso presentador habría hecho y que también pudieron comprometer a su novia. Finalmente, el familiar sacó de su bolsillo la ropa interior de una mujer, pues afirmó que era la que debía usar.

¿Qué ocurrió entre Juanda Caribe y Alexa Torres?

Por supuesto, el encuentro generó un sin fin de reacciones entre todos los habitantes de la casa ya que dichas palabras desataron un gran debate entre varios famosos, quienes defendieron al humorista y otros que se fueron en su contra.

No obstante, Caribe hizo saber que “nunca” se refirió de dicha manera a su compañera por lo que puso en tela de juicio su participación en el juego al apuntar que necesitaba obtener el material fílmico probatorio para desmentir los señalamientos que la mujer estaba realizando en su contra.

Alejandro Estrada contra Juanda Caribe

Por otro lado, Juanda Caribe y Alejandro Estrada se enfrentaron durante el más reciente posicionamiento en donde el humorista le hizo saber su inconformidad con algunas de sus actitudes que, principalmente, se centran en su presunto vínculo con Yuli.

Así mismo, hizo énfasis en su comentario sobre los medicamentos que Valentino Lázaro toma para tratar su esquizofrenia. A estas críticas también se sumaron las palabras de Nicolás Arrieta, quien estalló en contra de las conductas de Estrada desde su aparición como invitado en la primera temporada del reality.