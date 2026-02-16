CANAL RCN
Se apretó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo del Cali ante Nacional

El triunfo del Deportivo Cali ante Nacional apretó la tabla del FPC. Así quedaron las posiciones de la Liga BetPlay 2026-I tras la fecha 7.

Deportivo Cali
Foto: Deportivo Cali

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
07:01 a. m.
El cierre dominical de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I dejó un sacudón importante en la parte media de la tabla.

Liga BetPlay: clasificados, con chances y eliminados de cuadrangulares
Deportivo Cali derrotó 1-0 a Atlético Nacional y, más allá del resultado, consiguió un respiro necesario en medio de un ambiente tenso que ya hablaba incluso de la posible salida de Alberto Gamero.

El único gol del compromiso llegó al minuto 47, obra de Dinenno, suficiente para que el cuadro azucarero sumara tres puntos de oro y calmara las aguas en Palmaseca.

Aunque la jornada aún no termina —faltan los partidos Alianza FC vs. Cúcuta Deportivo, Jaguares vs. Santa Fe y Junior vs. América—, el triunfo del Cali ya movió el tablero del fútbol colombiano.

Deportivo Cali ganó y apretó la pelea por los ocho

Con esta victoria, Deportivo Cali llegó a 10 puntos en siete partidos jugados, metiéndose de lleno en el grupo de equipos que luchan por un cupo entre los ocho mejores.

¿Liga BetPlay sin cuadrangulares?: lo que reveló el presidente de Dimayor
Hoy comparte puntaje con Once Caldas, Fortaleza FC, América de Cali y Atlético Bucaramanga, en una zona media cada vez más apretada.

Atlético Nacional, por su parte, se quedó con nueve unidades en apenas cuatro juegos disputados, lo que refleja que aún tiene partidos pendientes, pero también deja claro que no hay margen para relajarse en un torneo corto y competitivo.

Arriba, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto lideran con 14 puntos, seguidos de Deportes Tolima con 12, mientras que clubes tradicionales como Millonarios y Santa Fe siguen intentando encontrar regularidad.

Así quedó la tabla de posiciones tras el Cali vs. Nacional

  1. Internacional de Bogotá – 7 PJ – 14 pts
  2. Deportivo Pasto – 7 PJ – 14 pts
  3. Deportes Tolima – 7 PJ – 12 pts
  4. Atlético Bucaramanga – 6 PJ – 10 pts
  5. América de Cali – 5 PJ – 10 pts
  6. Deportivo Cali – 7 PJ – 10 pts
  7. Once Caldas – 7 PJ – 10 pts
  8. Fortaleza FC – 7 PJ – 10 pts
  9. Atlético Nacional – 4 PJ – 9 pts
  10. Junior – 5 PJ – 9 pts
  11. Llaneros FC – 7 PJ – 9 pts
  12. Rionegro Águilas – 6 PJ – 8 pts
  13. Millonarios – 7 PJ – 8 pts
  14. Santa Fe – 6 PJ – 7 pts
  15. Jaguares de Córdoba – 5 PJ – 7 pts
  16. Independiente Medellín – 7 PJ – 6 pts
  17. Boyacá Chicó – 7 PJ – 4 pts
  18. Deportivo Pereira – 6 PJ – 3 pts
  19. Cúcuta Deportivo – 6 PJ – 2 pts
  20. Alianza – 5 PJ – 2 pts.

Con tres partidos aún por disputarse, la fecha 7 promete más movimientos en una Liga BetPlay donde cada punto empieza a pesar como una final.

