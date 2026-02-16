Se apretó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo del Cali ante Nacional

El cierre dominical de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I dejó un sacudón importante en la parte media de la tabla.

Deportivo Cali derrotó 1-0 a Atlético Nacional y, más allá del resultado, consiguió un respiro necesario en medio de un ambiente tenso que ya hablaba incluso de la posible salida de Alberto Gamero.

El único gol del compromiso llegó al minuto 47, obra de Dinenno, suficiente para que el cuadro azucarero sumara tres puntos de oro y calmara las aguas en Palmaseca.

Aunque la jornada aún no termina —faltan los partidos Alianza FC vs. Cúcuta Deportivo, Jaguares vs. Santa Fe y Junior vs. América—, el triunfo del Cali ya movió el tablero del fútbol colombiano.

Deportivo Cali ganó y apretó la pelea por los ocho

Con esta victoria, Deportivo Cali llegó a 10 puntos en siete partidos jugados, metiéndose de lleno en el grupo de equipos que luchan por un cupo entre los ocho mejores.

Hoy comparte puntaje con Once Caldas, Fortaleza FC, América de Cali y Atlético Bucaramanga, en una zona media cada vez más apretada.

Atlético Nacional, por su parte, se quedó con nueve unidades en apenas cuatro juegos disputados, lo que refleja que aún tiene partidos pendientes, pero también deja claro que no hay margen para relajarse en un torneo corto y competitivo.

Arriba, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto lideran con 14 puntos, seguidos de Deportes Tolima con 12, mientras que clubes tradicionales como Millonarios y Santa Fe siguen intentando encontrar regularidad.

Así quedó la tabla de posiciones tras el Cali vs. Nacional

Internacional de Bogotá – 7 PJ – 14 pts Deportivo Pasto – 7 PJ – 14 pts Deportes Tolima – 7 PJ – 12 pts Atlético Bucaramanga – 6 PJ – 10 pts América de Cali – 5 PJ – 10 pts Deportivo Cali – 7 PJ – 10 pts Once Caldas – 7 PJ – 10 pts Fortaleza FC – 7 PJ – 10 pts Atlético Nacional – 4 PJ – 9 pts Junior – 5 PJ – 9 pts Llaneros FC – 7 PJ – 9 pts Rionegro Águilas – 6 PJ – 8 pts Millonarios – 7 PJ – 8 pts Santa Fe – 6 PJ – 7 pts Jaguares de Córdoba – 5 PJ – 7 pts Independiente Medellín – 7 PJ – 6 pts Boyacá Chicó – 7 PJ – 4 pts Deportivo Pereira – 6 PJ – 3 pts Cúcuta Deportivo – 6 PJ – 2 pts Alianza – 5 PJ – 2 pts.

Con tres partidos aún por disputarse, la fecha 7 promete más movimientos en una Liga BetPlay donde cada punto empieza a pesar como una final.