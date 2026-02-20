Horóscopo de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

En lo laboral y económico, el enfoque y la organización serán claves para avanzar en metas pendientes, mientras que la creatividad ayudará a encontrar soluciones prácticas.

La recomendación del día es confiar en el proceso, evitar decisiones impulsivas y mantener una actitud abierta a los cambios positivos que puedan aparecer.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy sentirás un impulso fuerte por tomar decisiones rápidas, pero la clave estará en escuchar también tu intuición. En lo laboral podrías recibir una señal de que vas por buen camino. En el amor, baja la guardia y habla con honestidad.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El día pinta perfecto para organizar pendientes y poner orden en tu mente. Un tema económico empieza a aclararse. En lo emocional, alguien cercano valorará mucho tu apoyo y paciencia.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu creatividad estará encendida y podrías tener una idea brillante. Aprovecha para comunicar algo que llevas días pensando. En el amor, el coqueteo y las conversaciones ligeras traerán sonrisas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy necesitarás un poco más de calma y espacios propios. Escucha tu cuerpo y no cargues con problemas ajenos. En familia puede haber un momento bonito que te llene de nostalgia positiva.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu energía estará magnética y podrías destacar sin buscarlo. Buen día para liderar o proponer algo nuevo. En lo sentimental, alguien podría sorprenderte con un gesto inesperado.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización será tu superpoder hoy. Lograrás avanzar en algo que venías postergando. En lo emocional, evita analizar demasiado una situación: a veces sentir también es suficiente.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se abren oportunidades para socializar o hacer conexiones interesantes. Tu diplomacia será clave para resolver un pequeño malentendido. En el amor, busca equilibrio entre dar y recibir.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición estará muy afinada, así que confía en lo que percibes. Podrías descubrir una verdad que te dará claridad. En lo afectivo, es un buen día para conversaciones profundas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las ganas de salir de la rutina estarán más fuertes que nunca. Planea algo distinto, aunque sea pequeño. En lo laboral, una conversación puede abrirte nuevas perspectivas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy sentirás motivación para enfocarte en metas concretas. Es un buen momento para revisar planes a largo plazo. En lo personal, date permiso para descansar un poco más.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu mente estará llena de ideas innovadoras. Excelente día para trabajar en proyectos creativos o tecnológicos. En el amor, alguien podría sorprenderte con una conversación muy especial.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con el Sol transitando por tu signo, tu sensibilidad estará a flor de piel. Es un buen momento para conectar con tus emociones y expresar lo que sientes. La intuición será tu mejor guía.