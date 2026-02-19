CANAL RCN
Tendencias

Estas fueron las CONTUNDENTES palabras del 'jefe' tras la inesperada eliminación de Maiker de La Casa de los Famosos

Maiker abandonó La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras ser elegido por el público como el 'mueble'.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
09:47 p. m.
Este 19 de febrero, Maiker Smith se convirtió en el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

En la noche del miércoles, él mismo leyó el sobre que se habilitó tras oprimir el botón del pánico y todos los participantes conocieron que se había activado una dinámica llamada 'el camión de la mudanza'.

Salida inesperada y de última hora en la Casa de los Famosos: este participante dijo adiós
RELACIONADO

Fue así como, a lo largo de este jueves, los televidentes votaron para elegir cuál era el famoso más 'mueble' y Maiker fue el escogido.

El veredicto lo reveló Carla Giraldo al final de la gala y, en consecuencia, el creador de contenido tuvo que abandonar la competencia de inmediato.

Estas fueron las palabras del 'jefe' tras la eliminación de Maiker Smith en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Apenas Carla Giraldo informó que Maiker Smith era el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se encendieron las alarmas y el 'jefe' rompió el silencio.

"Maiker, el camión de la mudanza ya ha llegado por ti. Acompáñenlo a la entrada y tus compañeros te harán llegar tus pertenencias", fueron sus palabras.

Fue así como este famoso le dijo adiós al reality, pero, antes de irse, le puso candado a Nicolás Arrieta para que no pueda salir de la placa de nominación.

Estos fueron los otros participantes que estuvieron cerca de irse de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Tras la salida de Maiker de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se revelaron los porcentajes y se conoció que Beba y Juanse Laverde ocuparon el top de los más 'muebles'.

Las votaciones se movieron de la siguiente manera:

  • Maiker Smith: 25.61%.
  • Beba: 18.49%.
  • Juanse Laverde: 12.68%.
  • Mariana Zapata: 8.68%.
  • Lorena Altamirano: 8.24%.
  • Valentino Lázaro: 3.67%.

Recuerde seguir todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la pantalla principal y la App del Canal RCN.

