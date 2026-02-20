Giro en la muerte de Baby Demoni: su papá asegura tener impresionantes pruebas

La muerte de ‘Baby Demoni’, la influencer colombiana conocida en redes como María Alejandra Esquín, volvió a sacudir a sus seguidores luego de que su familia asegurara que el caso no encaja con la versión inicial de un posible suicidio.

A más de cuatro meses de su fallecimiento, ocurrido el 15 de octubre de 2025 en un hospital privado de Bogotá, su papá Manuel Ariza habló públicamente y dijo tener elementos que, según él, apuntan a otra hipótesis.

El testimonio del papá que reavivó el caso de ‘Baby Demoni’

En una entrevista difundida recientemente en el pódcast 'Más allá del silencio', Ariza afirmó que ha reunido información que, para él, descarta que su hija se haya quitado la vida.

“Tengo pruebas de que mi hija no se suicidó. Tengo la plena seguridad de eso, de que a mi hija la mataron. No le puedo decir mucho”, dijo. Luego añadió: “La verdad es que tengo evidencias, pero no puedo ir más allá”.

El padre aseguró que la familia percibe inconsistencias y que, por eso, insiste en que el caso se investigue a fondo. El tema se vuelve aún más delicado por lo que se conoció desde el inicio: su pareja, Samor One, sostuvo que ella “se había hecho daño”, mientras Alejandra ingresó al hospital en muy mal estado de salud.

Las “pistas” que, según la familia, no encajan con un suicidio

Entre los detalles que hoy generan más preguntas, Ariza mencionó que en el lugar habría señales de una posible lucha previa como un televisor destrozado y versiones sobre marcas en el cuello que, para la familia, serían más compatibles con un forcejeo que con una decisión voluntaria.

También habló de elementos puntuales que, asegura, no se pueden pasar por alto como una cirugía reciente, el estado de un tubo del baño del apartamento que días antes —según él— estaba flojo, y golpes o hematomas que dice haber visto en el hospital.

Además, relató que el 13 de octubre habló con su hija y la notó tranquila: “Había hablado con Alejandra el 13 (...) ella se sentía bien”, contó, y agregó que habían quedado de verse el 14 de octubre porque ella necesitaba unas camisas para grabar contenido.

Mientras avanzan las indagaciones oficiales, en redes miles de seguidores siguen pidiendo claridad cobre el tema. La familia, por su parte, insiste en que se revise cada detalle para saber qué pasó realmente con ‘Baby Demoni’