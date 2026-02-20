Murió reconocido actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’ a los 53 años: ¿qué ocurrió?

El mundo del entretenimiento internacional se encuentra de luto al confirmarse la muerte del actor Eric Dane, conocido por haber participado en icónicas series como ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, tras luchar por aproximadamente 10 meses contra la enfermedad identificada como ELA.

La noticia ya ha impactado a miles de fanáticos, quienes se han tomado las redes sociales para rendir sentidos homenajes al legado y trabajo del actor, quien se convirtió en una de las figuras más destacadas de Hollywood.

¿De qué murió Eric Dane?

El actor de 53 años fue diagnosticado el pasado mes de abril del 2025 con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal que empeora con el tiempo.

Según el comunicado, por parte del equipo de trabajo del actor, Dane pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos como amigos, esposa y sus dos hijas.

"Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una lucha valiente contra la ELA", señaló el comunicado oficial difundido por su equipo de relaciones públicas.

Así mismo, se exaltó que el actor siempre guardó un profundo cariño a todos sus fanáticos y estuvo “profundamente agradecido” con el apoyo que le brindaron. Su familia también solicitó privacidad por medio del comunicado.

Eric, quien saltó a la fama desde el año 2006 al darle vida al personaje "McSteamy" en la serie ‘Grey’s Anatomy’, vivió sus últimos meses de vida haciendo un llamado urgente a generar conciencia sobre las síntomas y el tratamiento de su enfermedad que afecta a más de 1,8 millones de personas en el mundo, según la OMS.

Reacciones a la muerte de Eric Dane

Las redes sociales han sido utilizadas por distintos colegas de Dane para expresar su profunda nostalgia al despedir al que fue considerado como uno de los artistas más recordados de la década.

Este fue el caso del actor Kevin McKidd, quien tomó sus redes sociales para compartir una fotografía de Dane y manifestar su deseo por el descanso eterno de su colega. Kim Raver, Sarah Drew y James Pickens Jr también se sumaron a las condolencias.