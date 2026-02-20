CANAL RCN
Internacional

Murió reconocido actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’ a los 53 años: ¿qué ocurrió?

El recordado actor falleció este 19 de febrero tras luchar con una complicada enfermedad.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del entretenimiento internacional se encuentra de luto al confirmarse la muerte del actor Eric Dane, conocido por haber participado en icónicas series como ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, tras luchar por aproximadamente 10 meses contra la enfermedad identificada como ELA.

La noticia ya ha impactado a miles de fanáticos, quienes se han tomado las redes sociales para rendir sentidos homenajes al legado y trabajo del actor, quien se convirtió en una de las figuras más destacadas de Hollywood.

Trump prometió miles de millones de dólares en ayuda y tropas para Gaza en inauguración de su "Junta de Paz"
RELACIONADO

Trump prometió miles de millones de dólares en ayuda y tropas para Gaza en inauguración de su "Junta de Paz"

¿De qué murió Eric Dane?

El actor de 53 años fue diagnosticado el pasado mes de abril del 2025 con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal que empeora con el tiempo.

Según el comunicado, por parte del equipo de trabajo del actor, Dane pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos como amigos, esposa y sus dos hijas.

"Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una lucha valiente contra la ELA", señaló el comunicado oficial difundido por su equipo de relaciones públicas.

Así mismo, se exaltó que el actor siempre guardó un profundo cariño a todos sus fanáticos y estuvo “profundamente agradecido” con el apoyo que le brindaron. Su familia también solicitó privacidad por medio del comunicado.

Eric, quien saltó a la fama desde el año 2006 al darle vida al personaje "McSteamy" en la serie ‘Grey’s Anatomy’, vivió sus últimos meses de vida haciendo un llamado urgente a generar conciencia sobre las síntomas y el tratamiento de su enfermedad que afecta a más de 1,8 millones de personas en el mundo, según la OMS.

Presidente Trump ordena desclasificar todos los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres en manos de los EEUU
RELACIONADO

Presidente Trump ordena desclasificar todos los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres en manos de los EEUU

Reacciones a la muerte de Eric Dane

Las redes sociales han sido utilizadas por distintos colegas de Dane para expresar su profunda nostalgia al despedir al que fue considerado como uno de los artistas más recordados de la década.

Este fue el caso del actor Kevin McKidd, quien tomó sus redes sociales para compartir una fotografía de Dane y manifestar su deseo por el descanso eterno de su colega. Kim Raver, Sarah Drew y James Pickens Jr también se sumaron a las condolencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump prometió miles de millones de dólares en ayuda y tropas para Gaza en inauguración de su "Junta de Paz"

Ovnis

Presidente Trump ordena desclasificar todos los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres en manos de los EEUU

Animales

Mujer abandonó a su perro en el aeropuerto de Las Vegas por no tener la documentación: terminó arrestada

Otras Noticias

Paramilitares

Exparamilitar alias Botalón fue condenado en segunda instancia y sigue vigente como gestor de paz

Juan Carlos García, alias Botalón, fue expulsado en enero de 2025 de Justicia y Paz. Pese a ello, en septiembre del mismo año el presidente Petro lo designó como gestor de paz.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy jueves 19 de febrero de 2026

¡La suerte ya habló tras el sorteo del Super Astro Luna de este 19 de febrero! Descubra aquí el resultado exacto.

La casa de los famosos

Maiker tomó decisión que causó sorpresa a la Casa de los Famosos tras su eliminación

Deportes Tolima

¡Tolima derrotó a Táchira de visitante por Copa Libertadores! Vea el gol del triunfo

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento