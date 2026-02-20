CANAL RCN
Colombia Video

Aparición de una babilla de 2 metros en el norte Bucaramanga generó temor entre los vecinos

El animal fue rescatado por los Bomberos de Bucaramanga y posteriormente entregado a autoridades ambientales.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
07:12 a. m.
Una babilla de dos metros apareció al interior de una vivienda ubicada en la vereda Santa Rita en el norte de Bucaramanga, por lo que vecinos vivieron un momento de tensión mientras las autoridades tomaron cartas en el asunto.

Tras percatarse de la presencia del animal, los habitantes de la vivienda llamaron a los Bomberos, quienes procedieron con el rescate de manera segura y dejaron a este reptil en manos de las autoridades ambientales que se encargarán de ponerlo nuevamente en su hábitat natural.

Así fue el rescate de la babilla en Bucaramanga

De acuerdo al reporte del capitán Jorge Peña del cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, recibieron el reporte de la ciudadanía en la noche de este 16 de febrero, por lo que llegaron al lugar para proceder con el respectivo rescate.

En los videos compartidos por las autoridades se evidencia que les tomó varios minutos poder asegurar al animal, quien intentó defenderse cuando buscaban agarrarla. Finalmente lo llevaron a la estación central y en la tarde de este jueves lo entregaron a la Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga (CDMB).

Los animales silvestres no son mascotas

Juan Carlos Reyes, director de la CDMB, aprovechó la oportunidad para recordarle a la ciudadanía que los animales silvestres no pueden ser tenidos como mascotas ni retenidos en viviendas que no tienen las condiciones de sus ecosistemas.

Lo que no debemos hacer es hacer pagar a los animales culpas que no han tenido; tenerlas capturadas, tenerlas enjauladas... ¿para qué las queremos tener nosotros en nuestras viviendas si podemos disfrutar de los ecosistemas.

