La OMS impulsa cumbre mundial para fortalecer la medicina tradicional en la salud pública

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer herramientas que permitan distinguir los tratamientos eficaces de aquellos que carecen de respaldo científico.

diciembre 17 de 2025
07:04 a. m.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 40 % y el 90 % de la población mundial recurre actualmente a la medicina tradicional como parte de su atención en salud.

Así será la nueva Cumbre Mundial de Medicina Tradicional

En este contexto, Nueva Delhi se prepara para convertirse en el epicentro del diálogo global sobre esta práctica, al acoger desde el 17 de diciembre la II Cumbre Mundial de Medicina Tradicional, promovida por la OMS. Este encuentro posiciona a la India como líder del proceso internacional que busca validar científicamente saberes ancestrales como el Ayurveda y la medicina Unani.

Uno de los momentos más relevantes del evento será la presentación de la Biblioteca Mundial de Medicina Tradicional, un repositorio digital que reúne más de 1,5 millones de registros, entre ellos investigaciones clínicas, mapas de evidencia y marcos regulatorios.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer herramientas que permitan distinguir los tratamientos eficaces de aquellos que carecen de respaldo científico.

Así se diferencia la medicina tradicional de la pseudociencia en el ámbito internacional

De acuerdo con un comunicado oficial citado por el Gobierno de la India, uno de los ejes centrales de la cumbre es “separar el grano de la paja”, es decir, identificar qué prácticas cuentan con evidencia probada y cuáles no.

En ese sentido, la OMS ha reiterado la importancia de que cualquier integración de la medicina tradicional en los sistemas de salud se base en datos clínicos, evidencia científica y criterios regulatorios sólidos.

Esto permitirá garantizar la seguridad de los pacientes y asegurar que, al incorporarse a los servicios públicos de salud, estas prácticas cumplan con los estándares internacionales y no se conviertan en un canal para terapias sin sustento científico.

