Esta es la palabra del 2025, según el diccionario Merriam Webster: tiene que ver con la IA

De acuerdo con el presidente de la compañía, la palabra del 2025 describe un sentimiento común de quienes suelen relacionarse con el Internet.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
09:38 p. m.
Como todos los años, desde el 2003, el diccionario Merriam Webster dio a conocer la palabra que, según los datos de su plataforma web, fue la más buscada del 2025 y, por ende, es la palabra del año.

Junto a ella, otras nueve palabras completan un decálogo que, como ha quedado en evidencia en años pasados, hablan de las tendencias y eventos registrados durante el año en curso.

Y, en el 2025, no es la excepción. La palabra más popular, aunque en inglés, fue ‘Slop’; un término que en el pasado solía utilizarse para describir la textura blanda del lodo o los desechos que comían los cerdos, pero en la actualidad tiene una nueva acepción, que el mismo Merriam-Webster explica como:

"Contenido digital de baja calidad que se produce generalmente en grandes cantidades por medio de inteligencia artificial".

¿Qué otros términos figuran en el listado de Merriam-Webster 2025?

En palabras del presidente de la compañía, Greg Barlow, la palabra del año describe bien un sentimiento actual: "Cuando se trata de reemplazar la creatividad humana, a veces la IA no parece tan inteligente".

Pero en el 2025, de acuerdo con la publicación, fueron clave, también, los términos touch grass o tocar pasto, utilizado para desconectarse del mundo digital; cónclave, tras la muerte del papa Francisco y el proceso de elección que favoreció a León XIV; performative o performativo, para referirse a las acciones empleadas para mejorar la imagen personal, y tariff o arancel, por la guerra económica iniciada por el presidente Trump en su segundo mandato.

En años pasados las palabras ganadoras fueron: polarización en el 2024, auténtico en el 2023, gaslighting en el 2022, vacuna en el 2021 y pandemia en el 2020. Todas suelen describir las tendencias e inquietudes comunes de las personas angloparlantes del último lustro, como ha indicado el Merriam-Webster.

