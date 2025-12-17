¡Confirmado! Este es el nuevo habitante de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Colombia entera se encuentra ante la expectativa de los próximos participantes que ingresarán a La Casa de los Famosos 2026 por lo que poco a poco se ha ido conformando el selecto grupo de integrantes que se sumarán a la aventura de vivir desconectados del mundo exterior.

Por esto, hoy el Jefe reveló al nuevo integrante que ingresará a la competencia y que, sin duda alguna, le dará un giro inesperado al exitoso reality del Canal RCN.

¿Quién es el nuevo famoso confirmado?

Se trata de Juan Sebastián Laverde, más conocido artísticamente como Juanse Laverde. Este joven de 19 años es un cantante y compositor colombiano de pop y balada, conocido por ganar un reality de canto en el 2018. Desde entonces ha lanzado sencillos destacados y su EP “Alma” (2023), construyendo una fuerte presencia digital con millones de seguidores.

Su proyecto combina música, contenido en redes y estrategia de crecimiento en plataformas como Spotify, YouTube y TikTok. Se caracteriza por una identidad artística honesta, inspirada en experiencias personales de bullying, depresión y resiliencia, lo que lo ha convertido en un referente juvenil de autenticidad y salud mental.

El gran talento que posee lo ha llevado a ser referente para cientos de fanáticos a sumergirse en la industria de la música. Así mismo, ha tenido la oportunidad de participar en diferentes premiaciones en donde se ha destacado como uno de los talentos promesa del país.

Laverde ha demostrado que con esfuerzo, dedicación, disciplina y constancia se pueden alcanzar los sueños, pues el país ha sido testigo de su evolución musical que lo ha llevado a ser merecedor de un disco platino y otro de oro.

Famosos confirmados para la tercera temporada

El país se ha paralizado ante el ingreso de los 12 participantes confirmados que, hasta ahora, han conmocionado al público con su personalidad.

Por esto, Colombia será testigo de la participación de algunos famosos como Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Johanna Fadul, Manuela Gómez, Franck Stiward, Marilyn Patiño y ahora Juanse laverde.