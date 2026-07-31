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J Balvin rindió emotivo homenaje a su mascota fallecida en el videoclip de su canción ‘Dalmation’

El antioqueño compartió el video oficial de su colaboración con el cantante Ryan Castro.

Foto: IG@jbalvin
Foto: IG@jbalvin

Noticias RCN

julio 31 de 2026
06:31 p. m.
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José Osorio ha sorprendido una vez más a sus fieles fanáticos tras compartir, en horas recientes, el video oficial de su colaboración ‘Dalmation’ junto al cantante Ryan Castro.

La canción, que hace parte de su álbum ‘Omerta’, ya se ha posicionado dentro del listado de las canciones más escuchadas en Colombia y logró ocupar el primer puesto dentro del hot 100 de Billboard en el país.

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J Balvin hizo homenaje a su mascota fallecida

Las mascotas para el intérprete de ‘Mi gente’ han sido integrantes fundamentales dentro de su núcleo familiar. Por esto, Enzo, un perro de raza Akita, se robó las miradas de sus fanáticos durante varios años al convertirse en el fiel compañero del paisa desde el 2010.

Tras 14 años de compañía, Balvin dio a conocer, en el año 2024, que su fiel compañero había dejado el plano terrenal tras haber enfrentado serios problemas de salud.

Enzo no solo fue parte fundamental para la vida del artista, sino también para su familia ya que el canino acompañó a la esposa del cantante durante la pandemia, cuidó de su embarazo y logró compartir durante los primeros meses de vida con su hijo Río.

“Enzo llegó a mi vida a ponerle color, fueron 14 años en los que me dio el privilegio de tenerlo cerca, de verme crecer, caer y subir. Empezó siendo mi hijo y terminó siendo mi abuelo, ya sabemos que sus años cuentan diferente, por eso solo me dio sabiduría, me enseñó cómo aprender a guardar silencio y saber escoger mis batallas, la lealtad y la majestuosidad de vivir al servicio, como siempre lo hizo conmigo, mi familia y mis amigos”, manifestó.

Tras la dura pérdida, ahora Balvin ha vuelto a incluir al canino a su más reciente video musical en donde, por medio de la Inteligencia Artificial, logró recrear su imagen para convertirse en el protagonista de su canción.

De manera metafórica, Enzo habría sido la representación suya. Así mismo, contó con la compañía de un perro Doberman, quien habría hecho alusión a su amigo Ryan Castro.

“Video de ‘Dalmation’ junto a @ryancastrro en honor a Enzo, mi perro guardián. Que en paz descanse. Este video es una locura”, manifestó el hombre.

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J Balvin deslumbra en Colombiamoda

Por otro lado, José hizo historia al colaborar con una reconocida marca colombiana para poner su sello en la nueva colección que no solo incluye prendas como pantalones o chaquetas, sino también accesorios como bolsos, correas y carteras.

El paisa tuvo la oportunidad de desfilar por la pasarela inaugural del evento que contó con decenas de asistentes, quienes exaltaron su inmersión en el mundo de la moda al ser uno de los exponentes más globales del reggaetón en el mundo entero.

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