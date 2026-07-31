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¿Habrá una renuncia presidencial? Esta fue la predicción de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente analizó sus cartas y entregó una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

Foto: captura de pantalla de redes sociales.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
11:48 a. m.
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Mhoni Vidente se ha posesionado como una de las astrólogas más creíbles debido a que ha tenido aciertos a nivel político y meteorológico.

En medio de esa coyuntura, sus internautas le preguntaron si podría haber una renuncia presidencial en México y ella analizó sus cartas para entregar una respuesta contundente.

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¿Qué fue exactamente lo que planteó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente reveló qué pasaría con Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo con lo analizado por Mhoni Vidente, Claudia Sheinbaum seguiría al frente del mando en el país mexicano.

"Me habían preguntado si la presidenta de México va a renunciar y no, señores. No veo ninguna renuncia, ninguna enfermedad para la presidenta y seguirá completamente al pie del país para llevar las negociaciones con Donald Trump y Marco Rubio en cuestiones del T-MEC", afirmó la reconocida astróloga de origen cubano.

"Ahorita lo más importante que tiene que hacer México es negociar y negociar bien porque esto es para largo. Si tú piensas que Donald Trump se va en el 2029, pues no. Va a quedar Marco Rubio y entonces estas negociaciones se tienen que hacer a lo largo de 10 años. Esto no va a cambiar en dos años, sino que América Latina va a seguir la tendencia de un capitalismo nuevo y un régimen diferente", añadió.

¿Qué más dijo Mhoni Vidente en su análisis?

Como suele ser habitual, Mhoni Vidente no se concentró únicamente en el tema político, sino que también emitió una advertencia.

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Fue así como puntualizó que es importante que las personas se mantengan saludables, coman bien y realicen ejercicio constantemente para protegerse de los virus que puedan tener picos en la segunda parte del 2026.

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