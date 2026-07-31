CANAL RCN
Colombia Video

Unal activa medidas de protección y estudiante agredido anuncia que saldrá de la ciudad

La Universidad Nacional informó que activó acciones administrativas, jurídicas y de protección, mientras el estudiante aseguró que teme por su seguridad.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
06:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El representante estudiantil de la Universidad Nacional que resultó herido durante el ataque con armas cortopunzantes anunció que saldrá de la ciudad por motivos de seguridad y pidió a la ciudadanía ayudar a identificar a las personas responsables de la agresión.

Video revela el momento del brutal ataque con arma blanca a estudiante en la Universidad Nacional
RELACIONADO

Video revela el momento del brutal ataque con arma blanca a estudiante en la Universidad Nacional

El caso continúa bajo investigación, mientras la institución reiteró su rechazo a los hechos y anunció nuevas medidas para proteger a los integrantes de la comunidad universitaria.

¿Qué anunció la Universidad Nacional tras el ataque al representante estudiantil?

A través de un comunicado oficial, la Rectoría informó que activó de manera inmediata todas las acciones administrativas, jurídicas y de protección para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de quienes puedan estar en riesgo.

La Universidad señaló que toda la información y los elementos recopilados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de las demás autoridades competentes para contribuir al avance de las investigaciones.

¿Qué dijo el representante estudiantil tras la agresión?

En un video compartido por la víctima, manifestó su apoyo recibido durante los últimos días y confirmó que está en un aeropuerto para salir de Bogotá por motivos de seguridad.

Además, solicitó a las personas que estuvieron presentes en la institución en el momento de la agresión que pongan la información correspondiente en manos de las autoridades para identificar a los responsables.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Ejército dio de baja a alias Efrén, una de las células de ‘Iván Mordisco’ en Vichada

Boyacá

Reportan la desaparición de Claudia Marcela Montalvo, encargada del Centro de Bienestar Animal en Guateque

Ideam

Pronóstico del Ideam para este fin de semana: tiempo seco en Caribe y Andina, lluvias en occidente y Amazonía

Otras Noticias

Becas

Abren becas para mujeres colombianas que quieran estudiar en la India

¿Quiere estudiar en la India? Icetex abrió becas con todos los gastos pagos para mujeres.

Venezuela

Rescatistas retoman recuperación de cuerpos tras demolición en La Guaira

Algunos residentes expresaron temor de que las detonaciones dificulten la recuperación de cuerpos.

Secretaría de Salud

Venta ilegal de medicamentos para bajar de peso prende las alarmas en Bogotá

Liga BetPlay

¿En qué puesto quedó la Liga Colombiana entre las mejores del mundo?

Monserrate

Sube Monserrate 2026: estas son las recomendaciones si va a participar