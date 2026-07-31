Unal activa medidas de protección y estudiante agredido anuncia que saldrá de la ciudad

El representante estudiantil de la Universidad Nacional que resultó herido durante el ataque con armas cortopunzantes anunció que saldrá de la ciudad por motivos de seguridad y pidió a la ciudadanía ayudar a identificar a las personas responsables de la agresión.

RELACIONADO Video revela el momento del brutal ataque con arma blanca a estudiante en la Universidad Nacional

El caso continúa bajo investigación, mientras la institución reiteró su rechazo a los hechos y anunció nuevas medidas para proteger a los integrantes de la comunidad universitaria.

¿Qué anunció la Universidad Nacional tras el ataque al representante estudiantil?

A través de un comunicado oficial, la Rectoría informó que activó de manera inmediata todas las acciones administrativas, jurídicas y de protección para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de quienes puedan estar en riesgo.

La Universidad señaló que toda la información y los elementos recopilados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de las demás autoridades competentes para contribuir al avance de las investigaciones.

¿Qué dijo el representante estudiantil tras la agresión?

En un video compartido por la víctima, manifestó su apoyo recibido durante los últimos días y confirmó que está en un aeropuerto para salir de Bogotá por motivos de seguridad.

Además, solicitó a las personas que estuvieron presentes en la institución en el momento de la agresión que pongan la información correspondiente en manos de las autoridades para identificar a los responsables.

Noticia en desarrollo...