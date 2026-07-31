¿Nuevo participante en MasterChef?: así fue la llegada de un famoso personaje a la cocina

Las 23 celebridades de MasterChef Celebrity 2025 atravesaron por su segundo reto de salvación en el que los tres chefs dieron a conocer que el desempeño de todos ha bajado desde el primer capítulo.

Sin embargo, las exigencias estuvieron más claras que nunca ya que los jugadores en riesgo tuvieron que sorprender con sus mejores postres para lograr quitarse el delantal negro y subir al balcón.

Pero una sorpresa generó conmoción e impacto entre todos los presentes del reto, pues un nuevo integrante llegó a la competencia para alterar el rumbo del juego y causar diversas reacciones entre los jueces.

¿Quién fue el nuevo participante por una noche de MasterChef?

Se trató de Carmelo Rendón, famoso personaje de la telenovela ‘Rigo’, quien llegó con su particular personalidad a la cocina más famosa del país para reemplazar al actor Emmanuel Restrepo durante el más reciente reto de salvación.

Tras el regular desempeño que el hombre tuvo durante los recientes retos, a su rescate llegó el particular urraeño que se llevó el cariño de millones de colombianos por su alegría, sinceridad y espontaneidad.

Sin embargo, durante el reto, los chefs manifestaron su impresión con algunas actitudes del hombre ya que este llegó a sacar de su estación a Claudia Bahamón y la chef Belén. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar ya que varios de los cocineros expresaron que el personaje era bastante “antipático”.

Pese a todo pronóstico, el hombre presentó un postre de tres leches que inquietó a más de uno por su apariencia y presentación. El momento definitivo llegó y los jueces se acercaron al atril para degustar la preparación.

Ante las dudas, la chef mexicana explicó que su postre era “buenísimo” por lo que el hombre no dudó en saltar de la emoción ante su resultado.

Seguido de esto, los chefs Rausch y Zubiría reafirmaron el gran sabor, textura y apariencia que su preparación había logrado para el reto. Por esto, al finalizar las degustaciones, los jueces decidieron que Carmelo había sido el ganador del reto.

No obstante, el hombre decidió salir molesto de la cocina tras afirmar que prefería irse para que Emmanuel pudiera subir a disfrutar de su triunfo. La segunda celebridad en ser salvada durante el reto fue la presentadora Diana Mina, quien inspiró su plato en sus mascotas.

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¿Quiénes son los participantes en riesgo de ser eliminados?

Tras el exigente reto de salvación, las celebridades que siguen en riesgo de salir de la competencia son: Luciano D’Alessandro, Luisa Vergara, Víctor Tarazona, Julieta Piñeres, Marcela Carvajal, Marta Restrepo y Angélica Blandón.