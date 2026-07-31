Abren becas para mujeres colombianas que quieran estudiar en la India

Las mujeres colombianas interesadas en fortalecer su perfil profesional en sostenibilidad y economía circular podrán postularse a una beca para estudiar en la India. La convocatoria, gestionada por el Icetex y el Gobierno de India, cubre el 100 % de los costos del programa y estará abierta hasta el 13 de agosto de 2026.

Las oportunidades de formación internacional siguen creciendo para los profesionales colombianos. En esta ocasión, el Icetex anunció una nueva convocatoria de becas dirigida exclusivamente a mujeres que deseen especializarse en economía circular, sostenibilidad y gestión ambiental mediante un curso presencial en la India.

La iniciativa hace parte del Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC) y permitirá que las seleccionadas participen durante 14 días en un programa académico que se desarrollará en la ciudad de Hyderabad entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026.

Además de la formación especializada, las participantes recibirán un certificado expedido por el Environment Protection Training and Research Institute (EPTRI), entidad encargada de impartir el curso.

¿Quiénes pueden aplicar a estas becas para estudiar en la India?

La convocatoria está dirigida a mujeres colombianas residentes en el país que cuenten con título universitario y experiencia profesional en áreas relacionadas con medio ambiente, sostenibilidad, economía circular, gestión de residuos, desarrollo económico o inclusión social.

Entre los perfiles que pueden participar se encuentran funcionarias públicas, investigadoras, docentes, académicas, activistas y profesionales que trabajen en la formulación de políticas o proyectos ambientales.

Las aspirantes deberán acreditar al menos cinco años de experiencia profesional posteriores a la obtención del título universitario, tener entre 25 y 45 años al cierre de la convocatoria y presentar un promedio académico mínimo de 3,8 sobre 5,0.

Otro de los requisitos es demostrar dominio del inglés mediante alguno de los exámenes aceptados por el programa, con la vigencia establecida por el Icetex.

¿Qué cubre la beca y hasta cuándo hay plazo para inscribirse?

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es que ofrece financiación completa para las seleccionadas.

La beca incluye el pago de la matrícula, los tiquetes aéreos de ida y regreso en clase económica, alojamiento, materiales académicos, visitas de estudio y el trámite de la visa. Adicionalmente, el Gobierno de India entregará un estipendio diario de entre 1.200 y 1.500 rupias para cubrir gastos durante la permanencia en Hyderabad.

Los gastos personales, como lavandería, llamadas telefónicas o servicio a la habitación, deberán ser asumidos por cada participante.

Las interesadas podrán realizar su inscripción hasta el 13 de agosto de 2026 a las 5:00 p. m. a través del portal del Icetex, donde también encontrarán el formulario de postulación, los documentos requeridos y las condiciones completas del programa.

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Con esta convocatoria, el Icetex amplía las opciones de cooperación académica para mujeres colombianas interesadas en fortalecer sus conocimientos en uno de los campos con mayor proyección internacional: la economía circular y el desarrollo sostenible.