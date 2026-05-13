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Jessi Uribe rompió el silencio a falsa foto donde aparece capturado por la Policía

Falsa captura de Jessi Uribe generó alarma en redes sociales. El artista se pronunció.

Jessi Uribe
Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
08:05 a. m.
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El cantante Jessi Uribe reaccionó luego de que en redes sociales se viralizara una fotografía falsa creada con inteligencia artificial en la que aparece supuestamente capturado por la Policía. El artista desmintió la información mientras adelanta su gira por Europa junto a Paola Jara.

En las últimas horas, una imagen manipulada con IA provocó confusión entre seguidores del intérprete de música popular. La publicación aseguraba falsamente que Jessi Uribe había sido detenido durante una entrevista y enfrentaba acusaciones graves por parte de las autoridades colombianas.

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Sin embargo, el rumor rápidamente perdió fuerza luego de que varios usuarios señalaran inconsistencias en la imagen y recordaran que el cantante actualmente se encuentra fuera del país realizando presentaciones en diferentes ciudades europeas.

El propio artista decidió pronunciarse tras la viralización de la fotografía y dejó claro que todo se trataba de información falsa creada con herramientas de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre la foto falsa creada con IA?

La reacción de Jessi Uribe ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales. Allí, uno de sus seguidores le preguntó directamente sobre el supuesto arresto que circulaba en internet.

Jessi Uribe post IA
Foto: JessiUribe IG

El cantante respondió de manera contundente y rechazó la difusión de contenido manipulado para afectar su imagen pública.

“La gente tiene el demonio adentro. Qué pesar, Dios los libre”, expresó el artista, dejando claro su inconformidad frente a este tipo de publicaciones falsas.

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Las declaraciones del intérprete generaron nuevas reacciones entre sus seguidores, quienes respaldaron al cantante y criticaron el uso irresponsable de herramientas digitales para difundir desinformación.

¿Por qué la imagen de Jessi Uribe causó polémica en redes?

La fotografía falsa se convirtió rápidamente en tendencia debido al nivel de detalle con el que fue creada mediante inteligencia artificial y algunos usuarios llegaron a creer que el cantante realmente había sido capturado por la Policía Nacional.

El caso volvió a abrir el debate sobre el impacto de la IA en redes sociales y los riesgos asociados a la difusión de noticias falsas relacionadas con figuras públicas.

Actualmente, Jessi Uribe continúa desarrollando su gira internacional acompañado de Paola Jara y la hija de la cantante, Emilia, en diferentes países de Europa.

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La situación también encendió alertas entre seguidores y usuarios digitales sobre la importancia de verificar la información antes de compartir contenidos virales.

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