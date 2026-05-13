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Bebé de 14 meses murió esperando medicamentos y atención especializada de Emssanar EPS en Cali

La madre de Charlotte denunció que la entidad intervenida no autorizó la atención que requería la enfermedad de pompe que padecía su hija.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
07:52 a. m.
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Charlotte, una bebé de 14 meses, falleció en Cali sin recibir el tratamiento necesario para la enfermedad de pompe, una patología huérfana que requiere atención médica especializada.

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Su madre denunció que la Emssanar EPS, actualmente bajo intervención del Gobierno Nacional, no garantizó los medicamentos ni la atención requerida pese a sus reiteradas solicitudes.

Emssanar EPS se desentendió por completo del caso de Charlotte, ellos abandonaron el proceso con las citas médicas, con las autorizaciones, con muchas trabas administrativas.

De acuerdo con el testimonio de la madre, la entidad prestadora de salud generó múltiples obstáculos en el proceso de atención médica de la menor.

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¿Emssanar EPS dejó morir a una bebé con enfermedad de pompe?

El diagnóstico de la enfermedad de pompe requería que Charlotte asistiera a citas con especialistas cada dos meses. La madre explicó las dificultades en la coordinación de la atención:

Me autorizaban cardiología y también necesitaba un electrocardiograma, entonces primero la veía cardiología y después electrocardiograma, entonces ¿cómo así? Y entonces ¿quién me iba a leer los resultados de electrocardiograma?

La menor necesitaba consultas periódicas con múltiples especialistas: neumología, inmunología y alergología. Sin embargo, "siempre yo iba y autorizaba y quedaba mal autorizado o que había que radicar".

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La madre de la bebé intentó exponer a la EPS a través de videos y no fue suficiente

"Si no hacía videos, ellos no respondían rápido, entonces decían sí mamá nos vamos a comprometer, sí mamá vamos a hacer y no hacían nada porque pues quedamos aquí y Charlotte falleció y no hicieron nada.

La respuesta habitual de Emssanar ESP ante las solicitudes era pedir a la familia que esperara. La enfermedad de pompe, requiere intervención médica urgente e inmediata, sin posibilidad de esperas prolongadas en el tratamiento.

El caso de Charlotte se suma a otras denuncias sobre fallas en la atención del sistema de salud colombiano.

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