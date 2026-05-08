Westcol reaccionó a escenas íntimas de Aida Victoria Merlano con argentino en La Mansión

La supuesta reacción de Westcol al video viral de Aida Victoria Merlano en La Mansión VIP encendió las redes sociales luego de unas declaraciones realizadas durante una transmisión en vivo. Los usuarios relacionaron sus palabras con las recientes escenas de la barranquillera en un baño junto a un modelo argentino dentro del reality.

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Aunque el streamer no mencionó directamente a Aida Victoria, los comentarios en redes apuntaron a que sus frases estarían relacionadas con ella.

¿Qué dijo Westcol sobre Aida Victoria Merlano?

Durante una transmisión en vivo junto al creador de contenido Chanty, Westcol habló sobre el concepto de “mujeres empoderadas” y aseguró que le gustaría debatir con alguien que realmente representara esa idea “con actos y fundamentos”.

Mientras hablaba, varios usuarios comenzaron a mencionar en el chat el nombre de Aida Victoria Merlano, situación a la que el streamer reaccionó con comentarios que rápidamente se viralizaron.

Una de verdad, que con actos y fundamentos sea una mujer empoderada, no solo hablando. Están nombrando algo que obviamente bro… papi no. Eso ya es demasiado abusador, y ni siquiera por lo último, es lo anterior, lo anterior, y lo anterior. Demasiado expediente, ahí no hay nada qué hacer, expresó el paisa.

Aunque Westcol nunca confirmó que estuviera hablando de Aida Victoria, en redes sociales muchos relacionaron sus palabras con las escenas recientes de la influenciadora en el reality La Mansión VIP.

¿Por qué relacionan las palabras de Westcol con Aida?

Las declaraciones llegaron días después de que se viralizaran videos de Aida Victoria Merlano compartiendo momentos íntimos con el modelo argentino Agustín Fernández dentro del programa.

Las imágenes de ambos en una habitación privada y posteriormente en un jacuzzi generaron múltiples comentarios y especulaciones entre seguidores del reality.

En la misma transmisión, Chanty también hizo comentarios que fueron interpretados por usuarios como indirectas hacia la barranquillera.

Estamos hablando de ya sabemos quien… ya quedó enterrado y con lo que se ha visto, mucho ya. Eso es lo que está ahorita, polémicas, cul3@ndo en vivo, señaló.

Las frases se difundieron rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde cientos de usuarios debatieron si el streamer estaba enviando indirectas a su expareja.