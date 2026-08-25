CANAL RCN
Tendencias

Jessi Uribe rompe el silencio en redes sociales tras la reciente traición a su expareja

El cantante reapareció en redes sociales tras la reciente ruptura de su expareja.

Jessi Uribe
Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
12:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del entretenimiento colombiano vuelve a fijar su atención en una de las historias personales más mediáticas de los últimos años. Sandra Barrios, empresaria y exesposa del reconocido cantante de música popular Jessi Uribe, encendió las alarmas en las plataformas digitales tras compartir desgarradores mensajes de desamor que sugieren una nueva y dolorosa decepción sentimental en su vida.

Mientras tanto, la atención de miles de internautas también se centró en los movimientos del artista bumangués, quien reapareció en sus redes sociales en medio del revuelo.

La contundente confesión de Sandra Barrios

Todo comenzó cuando la exesposa del intérprete de ‘Dulce pecado’ publicó en su cuenta de Instagram una reflexión que no dejó indiferente a nadie: “Me volví a poner el chaleco antibalas porque un día me lo quité para abrazar a alguien y me disparó sin compasión”.

Además, Barrios complementó su mensaje señalando que “no hay golpe más bajo que aquel que viene de quien prometió cuidarte”.

Estas declaraciones desencadenaron una ola de especulaciones entre sus seguidores. Aunque la empresaria no mencionó nombres propios de manera implícita, diversos usuarios notaron que borró las fotografías que tenía junto a su pareja sentimental de los últimos años, el empresario Jorge Espinosa, lo que avivó las teorías de una ruptura amorosa provocada por una traición.

La reacción y reaparición de Jessi Uribe

En medio de la conversación digital y el eco mediático que generaron las palabras de la madre de sus cuatro hijos mayores, la atención se volcó sobre Jessi Uribe para conocer si emitiría alguna declaración. Sin embargo, el artista optó por mantenerse al margen de la controversia directa de su exesposa.

En lugar de referirse a la polémica, Uribe reapareció en su perfil oficial compartiendo contenido de su rutina diaria y mostrando un tierno momento en compañía de su pequeña hija, fruto de su matrimonio con la también cantante Paola Jara. A través de breves clips, el cantante dejó ver cómo disfruta de su etapa como padre y su enfoque en sus proyectos musicales y familiares.

Con esta postura, Jessi Uribe dejó en claro su intención de mantenerse distante de los altibajos personales de su expareja, reafirmando que su vínculo actual con Barrios se limita estrictamente a la crianza compartida de sus hijos, mientras sus seguidores continúan al pendiente del desenlace de esta nueva historia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

“Farmear aura”: psicóloga explica qué revela esta tendencia sobre los jóvenes

Horóscopo

Horóscopo de hoy, martes 25 de agosto: cambios que pueden sorprender

Artistas

Latin Dreams regresa a Bogotá: fecha y lugar para cantar sus grandes éxitos

Otras Noticias

Metro de Bogotá

Alcalde Galán ya subió al primer perro al Metro de Bogotá: esto anunció sobre las mascotas

Hashi fue presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán como el primer perro en subir a la línea de prueba del Metro de Bogotá.

Ministerio del Trabajo

¿Perderá el pago de horas extras por nueva medida? Aclaran la verdad sobre los cambios

Fedeseguridad aclara si los trabajadores perderán el pago de horas extras y recargos tras los cambios del Mintrabajo.

Medio ambiente

Video | Así fue el paso del voraz tornado que devastó todo un pueblo en Francia

NBA

Miami Heat anuncia a Klay Thompson: ¿La pieza que faltaba para ser candidato al anillo?

Invima

Invima retiró del mercado línea de productos para el cabello promocionados por famosa 'influencer'