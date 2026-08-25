Jessi Uribe rompe el silencio en redes sociales tras la reciente traición a su expareja

El mundo del entretenimiento colombiano vuelve a fijar su atención en una de las historias personales más mediáticas de los últimos años. Sandra Barrios, empresaria y exesposa del reconocido cantante de música popular Jessi Uribe, encendió las alarmas en las plataformas digitales tras compartir desgarradores mensajes de desamor que sugieren una nueva y dolorosa decepción sentimental en su vida.

Mientras tanto, la atención de miles de internautas también se centró en los movimientos del artista bumangués, quien reapareció en sus redes sociales en medio del revuelo.

La contundente confesión de Sandra Barrios

Todo comenzó cuando la exesposa del intérprete de ‘Dulce pecado’ publicó en su cuenta de Instagram una reflexión que no dejó indiferente a nadie: “Me volví a poner el chaleco antibalas porque un día me lo quité para abrazar a alguien y me disparó sin compasión”.

Además, Barrios complementó su mensaje señalando que “no hay golpe más bajo que aquel que viene de quien prometió cuidarte”.

Estas declaraciones desencadenaron una ola de especulaciones entre sus seguidores. Aunque la empresaria no mencionó nombres propios de manera implícita, diversos usuarios notaron que borró las fotografías que tenía junto a su pareja sentimental de los últimos años, el empresario Jorge Espinosa, lo que avivó las teorías de una ruptura amorosa provocada por una traición.

La reacción y reaparición de Jessi Uribe

En medio de la conversación digital y el eco mediático que generaron las palabras de la madre de sus cuatro hijos mayores, la atención se volcó sobre Jessi Uribe para conocer si emitiría alguna declaración. Sin embargo, el artista optó por mantenerse al margen de la controversia directa de su exesposa.

En lugar de referirse a la polémica, Uribe reapareció en su perfil oficial compartiendo contenido de su rutina diaria y mostrando un tierno momento en compañía de su pequeña hija, fruto de su matrimonio con la también cantante Paola Jara. A través de breves clips, el cantante dejó ver cómo disfruta de su etapa como padre y su enfoque en sus proyectos musicales y familiares.

Con esta postura, Jessi Uribe dejó en claro su intención de mantenerse distante de los altibajos personales de su expareja, reafirmando que su vínculo actual con Barrios se limita estrictamente a la crianza compartida de sus hijos, mientras sus seguidores continúan al pendiente del desenlace de esta nueva historia.