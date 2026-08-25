Alcalde Galán ya subió al primer perro al Metro de Bogotá: esto anunció sobre las mascotas

El Metro de Bogotá tendrá una política pet-friendly, según anunció el alcalde mayor Carlos Fernando Galán al mostrar a Hashi, un perro de raza pastor alemán, durante una prueba en los trenes del sistema.

Hashi es el primer perro en subirse al Metro de Bogotá. El metro será pet-friendly y las mascotas como él podrán viajar junto a sus acompañantes.

En el video publicado por el mandatario se observa a Galán junto al perro, que es sostenido mediante arnés y correa por su adiestrador, un uniformado de la Policía Nacional. Galán explicó que Hashi tiene el privilegio de ser el primer perro en subir a la línea de prueba y afirmó que serán muchos los animales que podrán utilizar el sistema cuando esté habilitado, aunque deberán cumplir determinadas condiciones.

El anuncio abre una pregunta para los usuarios que se movilizan con sus mascotas: ¿Cómo funcionan actualmente las reglas para animales de compañía en el transporte público de Bogotá?

Las condiciones establecidas para el Sistema Integrado de Transporte Público permiten el ingreso de animales en los buses troncales, buses zonales y TransMiCable, bajo reglas que varían principalmente según el tamaño y las características del animal.

¿Qué reglas deben cumplir las mascotas en el transporte público de Bogotá?

Se espera que el Metro de Bogotá publique las normas específicas para viajes con animales de compañía, una vez el sistema entre en operación. Sin embargo, no habría mayores cambios con relación a las reglas con relación a los otros medios de transporte de la capital.

Los animales pequeños deben viajar dentro de un guacal o contenedor adecuado, con espacio suficiente para que puedan acostarse, sentarse, girar y levantarse cómodamente. No está permitido llevarlos en brazos durante el viaje.

En el caso de los perros medianos y grandes, la condición es diferente: deben ingresar con collar, permanecer sujetos por su responsable y viajar en el piso. Tampoco pueden ocupar una silla, incluso cuando se encuentren dentro de un guacal.

Para los perros de manejo especial, se exige que sean transportados por una persona mayor de edad y que permanezcan con collar y bozal durante todo el trayecto. Los animales lazarillos constituyen una excepción al uso del bozal, siempre que estén debidamente identificados.

Otra condición importante es el carné de vacunación vigente. La persona que viaje con el animal debe portarlo y presentarlo cuando una autoridad se lo solicite. Además, por razones de seguridad, una persona no puede transportar más de un animal de compañía al mismo tiempo, independientemente de si este viaja con collar o dentro de un guacal.

Las normas también establecen responsabilidades sobre el comportamiento y cuidado del animal. Está prohibido alimentarlo dentro del sistema y tampoco se permite llevar recipientes con alimentos sólidos o líquidos dentro del guacal o contenedor. El propietario o tenedor, además, debe responder por los daños que cause la mascota y limpiar cualquier residuo que genere.

En el caso de TransMiCable existe una condición específica: solo puede viajar un animal de compañía por cabina.