Video | Así fue el paso del voraz tornado que devastó todo un pueblo en Francia

Un tornado de gran intensidad causó graves daños en el sur de Francia durante la tarde del lunes 24 de agosto, especialmente en el municipio de Pomas, en el departamento de Aude.

El fenómeno meteorológico sorprendió a los habitantes y provocó daños en viviendas, vehículos e infraestructura. Las autoridades lo calificaron como un evento excepcional debido a la violencia con la que atravesó la zona.

Se conocieron imágenes y videos del tornado que arrasó con un pueblo en Francia

El tornado atravesó el departamento de Aude durante la tarde del lunes y alcanzó con particular fuerza a Pomas, un municipio de aproximadamente 1.000 habitantes.

El alcalde de la localidad, Hervé Giné, relató que el cambio se produjo en cuestión de minutos.

“Pasó a una velocidad vertiginosa”, explicó el funcionario, al recordar que hacia las 5:00 de la tarde los niños se encontraban jugando y varias personas preparaban una celebración local.

Una hora después, el panorama era completamente distinto: viviendas destruidas, techos arrancados y calles afectadas por los fuertes vientos.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de 300 viviendas resultaron afectadas.

¿Cuál es el balance de personas heridas?

Las autoridades reportaron inicialmente 39 personas lesionadas como consecuencia del paso del tornado.

De ellas, 17 tuvieron que ser hospitalizadas, mientras que dos permanecían en estado crítico debido a la gravedad de sus heridas.

Uno de los testimonios conocidos fue el de José Gomes, habitante del cercano municipio de Trèbes, quien contó lo ocurrido con un amigo cuya vivienda se derrumbó durante el fenómeno.

Según relató, el hombre se encontraba dentro de la casa cuando esta colapsó. Sufrió un traumatismo craneal y varias fracturas en las costillas, aunque posteriormente fue dado de alta.

¿Qué daños dejó el fenómeno?

Los fuertes vientos provocaron daños considerables en viviendas y espacios cercanos a Pomas.

Durante la mañana del martes, los equipos de emergencia comenzaron a cubrir con grandes lonas plásticas los techos que fueron arrancados por la tormenta.

En los campos de los alrededores quedaron esparcidos restos de diferentes elementos que fueron levantados por el viento, entre ellos muebles de exterior, fragmentos de aislamiento de fibra de vidrio y partes de cercas metálicas.

Las autoridades también establecieron controles de acceso en las zonas más afectadas. Familiares y amigos de los damnificados esperaban autorización para ingresar con alimentos, suministros y otros elementos de ayuda.