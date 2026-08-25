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“Farmear aura”: psicóloga explica qué revela esta tendencia sobre los jóvenes

Una psicóloga conversó con Noticias RCN acerca de lo que hay detrás de la tendencia que refleja cómo los jóvenes buscan reconocimiento.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
12:32 p. m.
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La expresión “farmear aura” se ha popularizado en redes sociales para calificar aquellas acciones que aumentan simbólicamente el carisma o reconocimiento de una persona. Sin embargo, detrás de esta tendencia también existen dinámicas relacionadas con la identidad, la pertenencia y la aprobación social.

¿Qué análisis han realizado los expertos tras esta nueva tendencia digital? Entérese aquí en Noticias RCN.

"Farmear aura": una nueva forma de buscar reconocimiento

La psicóloga Jenny Rojas Rusinque explicó en Noticias RCN que la necesidad de recibir reconocimiento no nació con las redes sociales. Desde generaciones anteriores, las personas han realizado determinadas acciones para destacarse, fortalecer su imagen y conseguir aceptación dentro de un grupo.

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Lo que cambia ahora es el lenguaje empleado por los jóvenes. La palabra “farmear”, proveniente de los videojuegos, hace referencia a acumular puntos o recursos, mientras que “aura” representa el carisma, la seguridad o la energía que alguien proyecta.

Así, “farmear aura” consiste en ganar puntos imaginarios mediante comportamientos que otras personas consideran admirables, espontáneos o llamativos. También es posible “perder aura” al vivir una situación incómoda o actuar de una manera percibida como poco auténtica.

Las redes amplifican la presión por encajar

Rojas Rusinque señaló que esta tendencia permite observar cómo los jóvenes construyen su identidad y establecen vínculos con quienes comparten sus códigos. Emplear estas expresiones puede convertirse en una forma de integrarse y demostrar que se pertenece a una comunidad.

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Las plataformas digitales, además, amplían el alcance de esa valoración. Una acción cotidiana puede ser grabada, publicada y sometida rápidamente a los comentarios de cientos o miles de usuarios.

Aunque el concepto suele utilizarse con humor, la antropóloga invitó a prestar atención a la presión que puede surgir cuando el reconocimiento externo adquiere demasiada importancia. La búsqueda permanente de aprobación podría influir en la manera de actuar y llevar a algunas personas a privilegiar lo que genera reacciones en internet sobre su propia autenticidad.

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