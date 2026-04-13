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"No sé si estoy más acá o más allá": Jessica Cediel preocupó por su estado de salud

Jessica Cediel se encuentra hospitalizada nuevamente. ¿Qué ha revelado?

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
03:24 p. m.
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En septiembre de 2025, Jessica Cediel, la reconocida presentadora, periodista y modelo colombiana, estuvo hospitalizada en la Fundación Santa Fe, en Bogotá.

Según ella misma comentó, los especialistas tuvieron que realizarle varios exámenes médicos y estabilizarla durante bastantes días.

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Además, en ese entonces, sus dificultades médicas comenzaron tras un rasguño que recibió de uno de sus gatos.

Tras lo ocurrido, Jessica Cediel recibió el alta médica y terminó de recuperarse en su casa. Sin embargo, en las últimas horas, la importante presentadora volvió a preocupar a sus seguidores por su estado de salud.

Jessica Cediel nuevamente está hospitalizada

El domingo 12 de abril, a través de una historia de Instagram, Jessica Cediel mostró que se encontraba canalizada en la camilla de una entidad hospitalaria.

Además, escribió el siguiente mensaje:

"A veces no sé si estoy más acá o más allá que acá. No termino de salir de una cuando llega la otra", indicó.

"En fin, sea lo que sea, Dios está en control", complementó.

No obstante, hasta el momento, Jessica Cediel no ha detallado cuál es el motivo por el que tuvo que ser hospitalizada nuevamente ni qué diagnóstico le han dado sus médicos.

Estas han sido las reacciones tras la hospitalización de Jessica Cediel

Después de que Jessica Cediel publicó la foto en su cuenta de Instagram, sus conocidos y seguidores le enviaron múltiples mensajes de apoyo.

Atención: hubo novedades en el estado de salud de Jessica Cediel tras estar hospitalizada
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"Dios te proteja", "bendiciones", "tienes un angelito que te cuida", "estamos pendientes de ti" y "todo va a estar bien", han sido algunos de los comentarios en redes sociales.

 

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