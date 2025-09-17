Atención: hubo novedades en el estado de salud de Jessica Cediel tras estar hospitalizada

Jessica Cediel, la reconocida modelo, presentadora y actriz, fue hospitalizada el pasado 11 de septiembre de 2025.

La exintegrante de Estilo RCN comunicó lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram, mediante una foto en la que mostró que estaba canalizada, con una bata médica y en una camilla.

La presentadora estuvo hospitalizada hasta el pasado 16 de septiembre de 2025 y, nuevamente, a través de Instagram, reveló nuevos detalles de su estado de salud. ¿Cuáles fueron?

Jessica Cediel salió de hospitalización y reveló qué pasó con su salud durante los últimos días

En una primera historia subida en la tarde del 16 de septiembre de 2025, Jessica Cediel mostró el momento exacto en el que le tomaron una muestra de sangre y escribió lo siguiente:

Algo de lo que viví estos días: muchos exámenes y muchas pruebas de sangre. Es muy loco no saber con qué está lidiando uno, pero, finalmente, ya tenemos el diagnóstico. Gracias, Dios, ahora la meta es recuperar el cuerpito.

Posteriormente, Jessica Cediel grabó un video saliendo del hospital junto a su mamá y le dio las gracias a todo el personal médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

"Por fin, nos fuimos para la casa, madre. Gracias a Dios, muchas gracias a todos", dijo la presentadora.

Y, finalmente, en una última historia, mostró un mensaje de apoyo de uno de los internautas y agradeció las palabras de aliento y amor que le hicieron llegar.

"Mi gente linda, gracias por tanto amor. Me llegaron sus oraciones y les cuento que necesito más días para terminar de recuperarme por completo. Volveré cuando Dios me lo permita para contarles lo sucedido porque la historia es larga. Estamos mucho mejor, u beso y los amo", enfatizó.

¿Se sabe algo del diagnóstico de Jessica Cediel?

Hasta el momento, en cada uno de sus pronunciamientos, Jessica Cediel no ha dado detalles acerca de los síntomas por los que tuvo que llegar de urgencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Además, tampoco ha dado señales de su diagnóstico, pero, por lo dicho en sus últimas historias de Instagram, se espera que muy pronto brinde información adicional.