Jessica Cediel está de luto: confirmó la muerte de uno de sus seres más queridos

La reconocida modelo y presentadora escribió un sentido mensaje de último adiós en sus redes sociales.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
06:21 p. m.
Jessica Cediel, la reconocida modelo, actriz y presentadora colombiana, está pasando por un momento muy difícil.

La razón es que este 23 de octubre falleció su tía, que era su confidente y una de las personas con quien ella más compartía e intercambiaba consejos en el día a día.

Esta noticia fue confirmada por la misma Jessica Cediel, la exintegrante de Estilo RCN y Muy Buenos Días, a través de un sentido mensaje en redes sociales.

Así fue como Jessica Cediel, la reconocida modelo y presentadora, confirmó la muerte de su tía

Este jueves 23 de octubre, en horas de la tarde, Jessica Cediel publicó una foto junto a su tía y le agradeció por lo especial que fue en su vida.

"Hoy el cielo se viste de fiesta con tu llegada. Gracias por todo, tía linda. Que mi Dios te tenga en su gloria, Lucía Silva", escribió Jessica Cediel.

Además, posteriormente, subió un tierno video de un momento en el que bromeó junto a su tía y dejó ver lo mucho que se divertían cuando compartían.

"Siempre tan única, hermosura", redactó la reconocida presentadora y modelo junto a esa grabación.

Estos mensajes estuvieron acompañados de la canción 'Yo te extrañaré', de Tercer Cielo, la cual habla de la despedida de uno de los seres que más se ha querido en vida.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la tía de Jessica Cediel?

Hasta el momento, ni Jessica Cediel ni ningún otro ser querido han informado cuáles fueron las causas del deceso de su tía.

Sin embargo, desde que la reconocida presentadora informó lo ocurrido, ha recibido múltiples mensajes de condolencias y fortaleza.

"Dios los bendiga", "que en paz descanse" y "mi más sentido pésame a toda la familia", han sido algunas de las palabras expresadas en redes sociales por los seguidores de Jessica Cediel.

 

 

