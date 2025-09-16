Continúa la preocupación por la salud de Jessica Cediel: sigue canalizada en el hospital y este fue su pronunciamiento

Desde el pasado jueves 11 de septiembre de 2025, Jessica Cediel, la reconocida presentadora, modelo y actriz, generó preocupación en redes sociales por su estado de salud.

Ese día, la exintegrante de 'Muy Buenos Días' y 'Estilo RCN', se tomó una foto desde la camilla de una entidad médica y adelantó que estaría varios días hospitalizada.

"Nos vemos en un par de días, mi gente. Recuerden que Dios está en control y todo tiene un para qué. Los amo, bye", fueron sus palabras en esa ocasión.

Posteriormente, la reconocida presentadora y modelo estuvo tres días sin pronunciarse, pero el pasado 15 de septiembre de 2025, en horas de la tarde, apareció nuevamente en sus redes sociales y reveló que sigue en la clínica.

Este fue el nuevo pronunciamiento de Jessica Cediel sobre su estado de salud

Mediante un video, Jessica Cediel mostró que sigue en la habitación de un hospital, canalizada y con bata médica.

Sin embargo, a pesar de esa coyuntura, volvió a entregarle un parte de tranquilidad a sus seguidores y seres queridos.

"Gracias, Dios, por el aprendizaje. Familia, a veces solo entendemos a través del dolor", comenzó escribiendo Jessica Cediel.

"Días de días, gracias todos por tanto amor", complementó.

Es así como los internautas han seguido muy pendientes de su evolución y han escrito múltiples mensajes de apoyo en las redes sociales.

"Bendiciones para ti", "mejorarte pronto", "me gusta apoyarte", "Dios te bendiga siempre", ¿qué es lo que tienes? y "mucho cuidado", han sido algunos de ellos.

¿Por qué Jessica Cediel tuvo que ser hospitalizada de emergencia?

Hasta el momento, en sus dos pronunciamientos, Jessica Cediel no ha explicado por qué tuvo que acudir al hospital de emergencia y qué exámenes le han realizado.

Sin embargo, en el último tiempo, la modelo y presentadora les ha contado a sus seguidores que ha tenido que acudir constantemente a chequeos médicos.