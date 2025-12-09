Atención| Jessica Cediel, la reconocida presentadora, tuvo que ser internada en urgencias: esto se sabe

Los seguidores del mundo del entretenimiento se encuentran preocupados debido a que Jessica Cediel, la reconocida modelo, periodista, presentadora y actriz, reveló que tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

El pasado 11 de septiembre de 2025, la exintegrante de Muy Buenos Días y Estilo RCN, subió una historia de Instagram en la que dejó ver que se encontraba en la camilla de un hospital, con una bata médica y un tapabocas.

Además, dio a entender que tendrá que permanecer un par de días en la entidad médica, mientras que su salud termina de estabilizarse.

Este fue el mensaje con el que Jessica Cediel confirmó que fue hospitalizada de urgencia

En el momento en el que Jessica Cediel subió la foto desde la camilla del hospital, también escribió un mensaje dirigido a sus seguidores y seres queridos.

"Nos vemos en un par de días, mi gente. Recuerden que Dios está en control y todo tiene un para qué. Los amo, bye", fueron sus palabras.

Sin embargo, por ahora, Jessica Cediel no ha explicado cuál fue el diagnóstico por el que se descompensó y tuvo que ser internada de urgencias en un centro médico.

Estos han sido los mensajes de los seguidores de Jessica Cediel tras saber que está hospitalizada

Apenas Jessica Cediel subió la historia a su cuenta de Instagram, sus seguidores escribieron múltiples mensajes de aliento y pronta recuperación.

"Espero que te recuperes pronto", "todo lo puedes en Cristo que te fortalece", "Dios te bendiga", "mucho amor para ti" y "muchas bendiciones", han sido algunas de las palabras transmitidas en las redes sociales.

De esa manera, se espera que cuando Jessica Cediel se encuentre en su casa, amplíe los detalles acerca de lo que le sucedió y las retroalimentaciones que le han comunicado los especialistas.

Es importante recordar que la reconocida presentadora, modelo y actriz ha estado en constantes chequeos durante los últimos años.