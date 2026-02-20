“Es arrogante”: Johanna Fadul reaccionó a la eliminación de Maiker en La Casa de los Famosos

El tema de conversación de las últimas horas ha sido la más reciente eliminación de Maiker Smith a petición del público, pues el ‘Jefe’ decidió abrir votaciones para sacar de la competencia al jugador considerado como un “mueble”.

Sin embargo, el tema de conversación volvió a ser la famosa Johanna Fadul, quien fue expulsada recientemente del juego tras haber hecho un polémico comentario sobre el color de piel de ‘Campanita’.

Johanna Fadul reacciona a la eliminación de Maiker

A La Casa de los Famosos ingresó, por primera vez, el camión del reciclaje que tuvo el principal objetivo de llevarse al participante por el que Colombia votó para eliminar de la temporada. Fue así como Maiker Smith tuvo que ser despedido por sus compañeros, quienes manifestaron su asombro ante la decisión de la audiencia.

Este hecho se posicionó como uno de los principales temas de conversación en las horas más recientes. Ante esto, Johanna Fadul también se tomó sus redes sociales para reaccionar a la eliminación ya que manifestó que “la vida es justa”.

Sin embargo, su comentario generó una nueva ola de reacciones ya que varios internautas manifestaron que se habría “alegrado” de la eliminación del exparticipante. Por esto, Fadul volvió a hablar sobre la polémica que protagonizó en la competencia tras ser señalada de hacer un comentario “racista”.

“Para mí Maiker es una persona arrogante, es una persona que como él dice ‘Se para en su posición’ y no se sale de ahí’. Uno tiene que ser más humano, más blandito y las segundas oportunidades sí se valen. Ustedes me están fusilando porque dicen que yo soy racista por un comentario que hice”, manifestó.

También, manifestó que no se encuentra de acuerdo con las contundentes críticas que al día de hoy sigue recibiendo.

“Dejen la pendejada, hay cosas que de verdad son de peso. ¿Y si hubiera sido blanco me hubieran tirado también?. Yo considero que Maiker no era un mueble, pero quizás Colombia aprovechó la oportunidad porque no lo quieren”, finalizó.

Reacciones a la eliminación de Maiker

Por otro lado, los participantes manifestaron su asombro ante la eliminación del creador de contenido ya que recalcaron que Maiker tuvo una gran variedad de secciones, hizo contenido y oprimió el botón del caos. Finalmente, Juanda Caribe no dudó en dejar su sentimentalismo al llorar por la ausencia de su amigo.