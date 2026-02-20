Corte Suprema de EE.UU. anula la mayoría de los aranceles de Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en un fallo adoptado por seis votos contra tres.

El alto tribunal concluyó que la IEEPA “no autoriza al presidente a imponer aranceles”, invalidando así los gravámenes presentados como “recíprocos” por la administración Trump, en lo que representa un duro golpe para sus políticas económicas y comerciales.

Alcance del fallo y límites de la IEEPA

La decisión de la Corte se centra exclusivamente en los aranceles impuestos bajo la IEEPA y no afecta los gravámenes aplicados a sectores específicos como el automóvil, el acero o el aluminio.

Según el tribunal, si el Congreso hubiera querido otorgar al presidente la facultad extraordinaria de imponer aranceles mediante esta ley, lo habría establecido de forma expresa, como ocurre en otros estatutos arancelarios.

En su argumentación, la mayoría conservadora del máximo tribunal sostuvo que la interpretación expansiva de la IEEPA desbordaba el marco legal previsto por el legislador.

La sentencia también confirma decisiones previas de tribunales inferiores que ya habían declarado ilegales los aranceles generalizados impuestos bajo esa normativa. Un tribunal comercial de primera instancia había bloqueado en mayo la entrada en vigor de la mayoría de estos gravámenes, aunque el fallo quedó en suspenso tras la apelación del gobierno federal.

Impacto en la política comercial de Trump y el comercio mundial

Durante su primer mandato (2017-2021), Donald Trump utilizó los aranceles como instrumento de presión y negociación en el escenario internacional. Al regresar al poder en enero de 2025, anunció que recurriría nuevamente a la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos, ampliando así el alcance de su estrategia proteccionista.

Además de las medidas justificadas por razones comerciales, la administración Trump promulgó tarifas aduaneras especiales contra socios clave como México, Canadá y China, argumentando motivos vinculados a los flujos de drogas ilícitas y la inmigración.