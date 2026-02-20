CANAL RCN
Economía

Bancos con la tasa más baja para comprar casa en 2026, según la Superfinanciera

Revelan cuáles son los bancos con el crédito más barato para comprar vivienda en 2026. Conozca las tasas VIS, No VIS y opciones de leasing para elegir mejor.

Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
11:49 a. m.
Comprar vivienda en Colombia sigue siendo uno de los grandes objetivos de muchas familias, y en 2026 el costo del crédito se convirtió en un factor decisivo.

Por eso, el más reciente reporte de tasas ponderadas de la Superintendencia Financiera de Colombia, con corte al 6 de febrero, reveló cuáles son las entidades que hoy ofrecen los créditos más baratos para quienes están pensando en dar el paso hacia casa propia.

Las tasas para vivienda VIS se mueven entre 10,27% y 15,86% efectivo anual, mientras que para vivienda No VIS oscilan entre 11,55% y 16,99% E.A.. Un panorama que obliga a comparar con lupa antes de firmar cualquier crédito.

Estos son los bancos con las tasas más bajas para vivienda en 2026

En el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), el ranking lo lidera el Banco Agrario de Colombia, con una tasa del 10,27% E.A., la más baja del mercado.

Le siguen:

  • Fondo Nacional del Ahorro: 10,69%
  • BBVA Colombia: 11,6%.

Para vivienda No VIS, el mejor indicador lo tiene el Fondo Nacional del Ahorro, con 11,55%, seguido por:

  • Banco Caja Social: 11,78%
  • Banco Agrario: 12,54%

Estas cifras muestran que, pese al entorno económico, todavía existen opciones competitivas para financiar vivienda, especialmente si se trata de VIS.

Leasing o crédito hipotecario: otra alternativa para comprar casa

Además del crédito hipotecario tradicional —donde usted es dueño del inmueble desde el inicio—, muchos optan por el leasing habitacional, en el que el banco es propietario y el comprador paga una especie de arriendo con opción de compra.

En este producto, la tasa más baja para No VIS la ofrece la Caja de Vivienda Militar y de Policía con 9,5%, seguida por el Banco de Bogotá (12,33%) y Davivienda (12,49%).

Eso sí, expertos recomiendan evaluar no solo la tasa, sino plazos, seguros y costos adicionales.

