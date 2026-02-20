VIDEO| Periodista pidió disculpas tras salir ebria en transmisión en vivo en los Olímpicos de Invierno

Un reporte deportivo que debía ser rutinario se convirtió en tendencia en Australia y redes internacionales. La periodista Danika Mason protagonizó un controvertido momento al salir visiblemente ebria durante una transmisión en vivo desde Livigno, Italia, donde cubría eventos previos a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 para el programa Today, del Canal Nueve de Australia.

El incidente llamó la atención de sus compañeros y de los televidentes por la incoherencia de sus comentarios. Mason hizo pausas irregulares, mezcló temas fuera de contexto y llegó a hablar sobre el precio del café en Estados Unidos y las iguanas, sin relación con la cobertura deportiva.

Desde el estudio, el presentador Karl Stefanovic intentó aligerar la situación atribuyendo la conducta de Mason a las bajas temperaturas, mientras la transmisión continuaba sin interrupciones.

Periodista australiana Danika Mason reconoce error y ofrece disculpas

Al día siguiente, Mason se pronunció públicamente y admitió que había consumido alcohol antes de salir al aire. “Estoy bien, probablemente solo un poco avergonzada. Evalué mal la situación y no debí haber bebido, especialmente con el frío, la altitud y sin haber comido”, declaró.

La periodista australiana también destacó que asume plenamente la responsabilidad de sus actos y agradeció el respaldo de colegas y seguidores, quienes recordaron su trayectoria en la cobertura de la liga de rugby australiana y otros eventos deportivos.

Mason enfatizó que la experiencia será una lección para su carrera profesional y aseguró que no repetirá este tipo de comportamiento en transmisiones futuras.

Polémica en medios y redes tras salida en vivo de Danika Mason

El incidente generó comentarios virales en redes sociales y medios australianos, con usuarios compartiendo clips y memes sobre el momento, mientras otros defendieron la trayectoria de Mason y la importancia de valorar su historial profesional.

La situación se convirtió en un ejemplo de cómo un error humano puede viralizarse rápidamente, incluso para profesionales con amplia experiencia en televisión.

Danika Mason enfrenta ahora un proceso de reflexión profesional, mientras su disculpa pública marca el cierre de uno de los momentos más comentados de la cobertura deportiva australiana en 2026.