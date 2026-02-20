Mayer Candelo rompe el silencio y explica por qué no debutó con Santa Fe tras hacer pretemporada

El exvolante Mayer Candelo volvió a ser tema de conversación luego de revelar una historia poco conocida de su carrera que es su paso por Independiente Santa Fe.

El episodio se remonta a 2004, un año movido para Candelo, quien venía de salir del Deportivo Cali por temas de indisciplina y llegó a Bogotá con la ilusión de vestir la camiseta del León, dirigido entonces por Jaime de la Pava, técnico que ya lo había tenido en el América de Cali.

Dos meses entrenando con Santa Fe… pero sin contrato

Mayer estaba listo para ser fichaje del cuadro cardenal e incluso trabajó toda la pretemporada pensando en el torneo clausura. Sin embargo, cuando solo faltaba firmar el contrato, surgió un inconveniente inesperado.

Según explicó el propio jugador, debía viajar a Argentina para resolver asuntos contractuales con Vélez Sarsfield, club dueño de sus derechos deportivos. Ese movimiento terminó frenando todo.

En diálogo reciente con Caracol Radio, Candelo confirmó que el problema nunca fue suyo, sino un desacuerdo entre las instituciones.

“Yo no tengo la culpa de la historia. Lo que pasó es que el problema fue entre Vélez y Santa Fe. Duré casi dos meses en pretemporada y Vélez no arreglaba el préstamo con Santa Fe. Vélez quería que lo pagaran de una manera y Santa Fe de otra”, contó.

“Salí siendo el malo”, confesó Mayer Candelo

El ex ‘10’ también explicó que, con el paso del tiempo, se instaló una versión equivocada sobre su salida.

“Llegó el momento en que Vélez dijo que me tenía que ir de allí, pero salí siendo el malo, porque al final me culparon a mí, diciendo que había pedido más sueldo”, aseguró.

Candelo recordó que incluso De la Pava salió públicamente a aclarar que las cosas no habían sido así, pero el daño ya estaba hecho. Finalmente, ese episodio marcó un giro en su carrera, pues poco después terminaría convirtiéndose en ídolo de Millonarios FC.

Hoy, más de dos décadas después, Mayer decidió contar su verdad y dejar claro que su frustrado paso por Santa Fe fue producto de un cruce de intereses entre clubes, no de una decisión personal. Una historia que pocos conocían y que ahora sale a la luz.