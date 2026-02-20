“Mi hijo dice que es 'therian'”: psicóloga explica qué hacer y cuándo es motivo de alerta

En las últimas semanas, el término 'therian' se ha vuelto tendencia en redes sociales y plataformas digitales. Videos de jóvenes que se identifican parcialmente con animales han despertado preguntas entre padres de familia, docentes y expertos.

El fenómeno, que ya se había visto en países como España y Argentina, ahora también ha sido reportado en espacios públicos de Bogotá, incluso en Transmilenio.

Ante la creciente desinformación, la magíster en psicología infantil Manuela Molina explicó qué hay detrás de esta manifestación juvenil. Según la especialista, los llamados 'therians' son un subgrupo de adolescentes que comparten códigos culturales y formas de expresión simbólica, pero que no han perdido el sentido de la realidad. “Ellos son conscientes que están jugando a ser perros”, enfatiza.

¿Qué significa ser therian y por qué atrae a adolescentes?

El término therian hace referencia a jóvenes que dicen sentir una identificación parcial o simbólica con un animal. En algunos casos, lo expresan como una afinidad espiritual; en otros, simplemente como una forma de juego o pertenencia grupal. De acuerdo con la psicología, este comportamiento debe analizarse dentro del contexto del desarrollo adolescente.

Las subculturas juveniles no son nuevas. En décadas anteriores surgieron movimientos como los emo, los punk o los góticos, donde la vestimenta, la estética y los códigos compartidos cumplían una función de identidad y diferenciación frente al mundo adulto. En ese sentido, el fenómeno therian puede interpretarse como una forma contemporánea de expresión juvenil potenciada por las redes sociales.

Uno de los factores clave es la búsqueda de pertenencia. Durante la adolescencia los jóvenes exploran quiénes son, construyen identidad y buscan espacios donde sentirse comprendidos. Participar en reuniones, convenciones o encuentros donde comparten intereses similares fortalece ese sentido de comunidad.

Es importante subrayar que, según la evidencia disponible y lo explicado por la especialista, el fenómeno no está catalogado como un trastorno mental. Tampoco guarda relación con las identidades de género ni con procesos de transición. Se trata de dimensiones completamente distintas y no deben mezclarse ni estigmatizarse.

¿Cuándo podría ser un problema de salud mental?

La línea divisoria está en el juicio de realidad. Si el adolescente es consciente de que está jugando un rol, no existe patología. Sin embargo, si pierde la noción de que es un ser humano y actúa convencido de que realmente es un animal —por ejemplo, si deja de comunicarse verbalmente, presenta conductas agresivas o pierde funcionalidad social— podría tratarse de un cuadro clínico que requiere evaluación profesional.

En esos casos, la psicología y la psiquiatría contemplan diagnósticos como psicosis o trastornos disociativos, situaciones que demandan atención especializada inmediata. Pero estos escenarios no representan la mayoría de quienes participan en la tendencia 'therian'.

La recomendación de los expertos es clara: mantener canales de comunicación abiertos, evitar la burla y no estigmatizar. La estigmatización puede profundizar el distanciamiento entre padres e hijos y convertir una expresión juvenil en un conflicto mayor.

En conclusión, el fenómeno 'therian' debe entenderse como una subcultura adolescente emergente, amplificada por redes sociales, que responde a necesidades de identidad, diferenciación y pertenencia.

Solo cuando exista pérdida del anclaje con la realidad debe considerarse una posible alerta clínica. Informarse con fuentes profesionales y mantener el diálogo familiar son las claves para abordar el tema con criterio y serenidad.