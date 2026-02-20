De rodillas: así fue el conmovedor ingreso de un exparticipante a La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia están viviendo una de las semanas más dramáticas de la competencia ya que el ‘Jefe’ ha decidido implementar distintas dinámicas con el objetivo de alterar la convivencia del lugar.

Pese a los más recientes ingresos y la última e inesperada eliminación, el tiempo para los momentos especiales también se ha presentado ya que el ingreso de un famoso exparticipante generó gran conmoción.

RELACIONADO Listado de los artistas colombianos que brillaron en los Premios Lo Nuestro 2026

Exparticipante ingresa a la competencia

Se trató de la visita rápida de Fernando Solórzano, exparticipante de la segunda temporada del reality, quien ingresó a la casa por medio de la dinámica del congelado para visitar a su novia Lorena Altamirano. Como es de costumbre, el anuncio se dio mientras todos los jugadores se encontraban en la sala del lugar.

Cuando la casa se vio invadida por la quietud e incertidumbre, el reconocido actor ingresó con un ramo de flores y un peluche en sus manos. Solórzano no esperó a aparecer en la sala ya que desde la mitad del pasillo empezó a recitar un sutil poema con el que exaltó la presencia de su amada.

Por supuesto, la voz del hombre llevó a que la mujer lo pudiera identificar de manera inmediata al generar gran sentimentalismo en esta. Cuando el actor arribó a la sala, se puso de rodillas y dedicó unas sentidas palabras a su amada.

“Estás hermosa, te veo siempre. Me encantan todas tus pintas en las galas. Estoy muy orgulloso de ti amor. Tu rostro ha sido la nobleza, la educación y ser buena persona porque respetas al otro y por eso me enamoré de ti”, explicó.

No obstante, en medio del discurso, el famoso manifestó que es hora de que “empiece a jugar” por lo que la invitó a exponer su talento, pues recordó la oportunidad que tuvo de interpretar un zombie durante una reciente dinámica del ‘Jefe’.

Otro de los elementos que más llamaron la atención de los fanáticos fue que “el flaco” ingresó al recinto completamente descalza. Esto a raíz de que en su temporada siempre recorrió los pasillos del lugar sin zapatos ni medias.

¿Quién fue el más reciente eliminado de La Casa de los Famosos?

Por otro lado, los participantes manifestaron su gran asombro ante la eliminación repentina de Maiker, quien fue el seleccionado del público para ser llevado por el camión de la basura.

Ante esto, varios jugadores manifestaron su asombro y nostalgia ya que el hombre había ganado la inmunidad en la más reciente jornada de nominación.