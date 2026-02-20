CANAL RCN
Tendencias

Yailin se equivoca presentando en los Premios Lo Nuestro y genera ola de críticas

La famosa cantante protagonizó un viral momento que ya ha generado contundentes críticas en su contra.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
11:21 a. m.
La industria musical tiene los ojos puestos sobre la más reciente edición de los Premios Lo Nuestro, la importante gala que reconoce el talento de la música latina en la que varios artistas colombianos brillaron por su talento.

No obstante, un momento en específico ya se ha llevado la atención por parte de miles de internautas, quienes se percataron de un importante error durante la presentación de una de las categorías.

¿Qué pasó con Yailin en los Premios Lo Nuestro?

La cantante dominicana también hizo presencia en la premiación al encontrarse nominada en varias categorías como artista revelación del año, artista femenina del año urbana y mejor canción dembow.

Yailin también tuvo la oportunidad de presentar la categoría la mezcla perfecta del año en compañía de otros artistas. Sin embargo, en medio de su discurso, esta interrumpió sus palabras al quedarse, al parecer, sin aire. Pese a que esto tardó unos segundos, la cantante continuó hablando al nombrar a sus colegas nominados.

No obstante, las interrupciones continuaron ya que, al momento de mencionar el nombre del artista ganador, Yailin interrumpió el anuncio al cortar el nombre del artista Marc Anthony, quien dudó en identificar si había sido el ganador o no.

El instante generó risas por parte de varios cantantes que se encontraban junto a la dominicana y el público. No obstante, otros reflejaron incertidumbre en su rostro ante el acontecimiento.

Internautas generan críticas a Yailiin

Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos manifestaron que dichas acciones de la mujer habrían sido ejecutadas con el objetivo de llamar la atención de la audiencia al no haber obtenido ningún galardón.

Por otro lado, algunas versiones afirman que la mujer habría sufrido un ataque de pánico que la llevó a cortar su voz en medio del discurso y sentirse insegura ante el resultado de la premiación.

