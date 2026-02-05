“Me llevo una gran lección”: Johanna Fadul se disculpa ante el país por su polémica en televisión

Los más fieles fanáticos de La Casa de los Famosos Colombia 2026 fueron testigos de uno de los acontecimientos más inesperados ya que, por tercera vez en el formato, se presenció una expulsión contundente tras presentarse una amplia polémica entre la actriz Johanna Fadul y el deportista conocido como ‘Campanita’.

No obstante, el hecho ya ha generado gran conmoción en todo el país, pues las redes sociales se convirtieron en una extensa mesa de debate en la que se discutieron principalmente temáticas raciales.

¿Qué dijo Johanna Fadul tras polémica en La Casa de los Famosos?

La reconocida actriz se tomó sus redes sociales, en las horas más recientes, para hablar sobre su expulsión del famoso reality, sus primeras reacciones al salir de las instalaciones de la competencia, la posición de su esposo ante la polémica, entre otros detalles de su sentimiento al escuchar la expulsión.

Aunque la mujer contestó una gran variedad de preguntas, aprovechó un espacio para hacer un importante anuncio, pues, por medio de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video en el que hizo públicas sus disculpas una vez más.

“Lo siento y lo digo con toda sinceridad y respeto. Nunca fue mi intención discriminar y lo digo con sinceridad y respeto. Nunca fue mi intención discriminar, deshumanizar ni promover odio hacia absolutamente nadie. Pero hoy entiendo algo fundamental y es que la intención no siempre evita el daño”, explicó.

Así mismo reiteró que reconoce el dolor que causó y exaltó la dignidad de cada persona por lo que agradeció la charla que sostuvo con ‘Campanita’.

“Mi deseo profundo es que ninguna de esas voces derive en ataque, señalamientos u odio. Creo profundamente que el camino contra la discriminación se construye con empatía, educación y la capacidad de reconocer errores”.

Johanna Fadul habla sobre Valentino Lázaro

Por otra parte, la mujer aprovechó el más reciente live que realizó, por medio de su cuenta oficial de TikTok, para hablar sobre su cercanía a Valentino Lázaro durante su paso por la famosa competencia.

Por esto, recalcó que, aunque ha recibido amplias críticas por sostener una cercanía con el famoso, se encuentra a la espera de que el hombre salga del juego para corroborar si dicho vínculo logró ser “real”.