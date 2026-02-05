CANAL RCN
Tendencias

“Me llevo una gran lección”: Johanna Fadul se disculpa ante el país por su polémica en televisión

La actriz se tomó sus redes sociales para hablar sobre la polémica que protagonizó en el reality.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
01:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los más fieles fanáticos de La Casa de los Famosos Colombia 2026 fueron testigos de uno de los acontecimientos más inesperados ya que, por tercera vez en el formato, se presenció una expulsión contundente tras presentarse una amplia polémica entre la actriz Johanna Fadul y el deportista conocido como ‘Campanita’.

No obstante, el hecho ya ha generado gran conmoción en todo el país, pues las redes sociales se convirtieron en una extensa mesa de debate en la que se discutieron principalmente temáticas raciales.

Orgullo nacional: este es el colombiano que jugará en el Super Bowl 2026
RELACIONADO

Orgullo nacional: este es el colombiano que jugará en el Super Bowl 2026

¿Qué dijo Johanna Fadul tras polémica en La Casa de los Famosos?

La reconocida actriz se tomó sus redes sociales, en las horas más recientes, para hablar sobre su expulsión del famoso reality, sus primeras reacciones al salir de las instalaciones de la competencia, la posición de su esposo ante la polémica, entre otros detalles de su sentimiento al escuchar la expulsión.

Aunque la mujer contestó una gran variedad de preguntas, aprovechó un espacio para hacer un importante anuncio, pues, por medio de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video en el que hizo públicas sus disculpas una vez más.

“Lo siento y lo digo con toda sinceridad y respeto. Nunca fue mi intención discriminar y lo digo con sinceridad y respeto. Nunca fue mi intención discriminar, deshumanizar ni promover odio hacia absolutamente nadie. Pero hoy entiendo algo fundamental y es que la intención no siempre evita el daño”, explicó.

Así mismo reiteró que reconoce el dolor que causó y exaltó la dignidad de cada persona por lo que agradeció la charla que sostuvo con ‘Campanita’.

“Mi deseo profundo es que ninguna de esas voces derive en ataque, señalamientos u odio. Creo profundamente que el camino contra la discriminación se construye con empatía, educación y la capacidad de reconocer errores”.

Esta es la playlist oficial de Bad Bunny para el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026
RELACIONADO

Esta es la playlist oficial de Bad Bunny para el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026

Johanna Fadul habla sobre Valentino Lázaro

Por otra parte, la mujer aprovechó el más reciente live que realizó, por medio de su cuenta oficial de TikTok, para hablar sobre su cercanía a Valentino Lázaro durante su paso por la famosa competencia.

Por esto, recalcó que, aunque ha recibido amplias críticas por sostener una cercanía con el famoso, se encuentra a la espera de que el hombre salga del juego para corroborar si dicho vínculo logró ser “real”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Super Bowl

Orgullo nacional: este es el colombiano que jugará en el Super Bowl 2026

Yeison Jiménez

Revelaron supuestas grabaciones del más allá de Yeison Jiménez: así suenan los audios

Super Bowl

Esta es la playlist oficial de Bad Bunny para el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026

Otras Noticias

Fenalco

Informe de Fenalco reveló grave advertencia de los empresarios: en el 2026 caerá el empleo formal

El estudio muestra un panorama de alta tensión para la sostenibilidad de las empresas, especialmente pymes y pequeños negocios.

Antioquia

Caída de dos puentes deja incomunicadas a miles de personas en tres municipios del Urabá antioqueño

Autoridades autorizan instalación de puente militar que podría tardar un mes. Diez municipios decretaron calamidad pública y 7.500 familias están damnificadas.

Omar Pérez

Omar Pérez, ídolo de Santa Fe, fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá

Artistas

Zion es víctima de millonario robo en aeropuerto de Madrid: más de 2,4 millones de dólares hurtados

Eutanasia

Joven colombiano pidió la eutanasia tras ser diagnosticado con síndrome de Ménière