Informe de Fenalco reveló grave advertencia de los empresarios: en el 2026 caerá el empleo formal

En las recientes horas, Fenalco publicó los resultados de un informe empresarial donde advierte que el mercado laboral colombiano enfrenta un 2026 marcado por la incertidumbre, el aumento de costos y un deterioro en las expectativas de empleo formal.

Informe de Fenalco reveló que panorama laboral en el país inicia el 2026 en rojo

El estudio enfocado en 700 comerciantes y empresarios de más de 25 ciudades del país, muestra un panorama de alta tensión para la sostenibilidad de las empresas, especialmente pymes y pequeños negocios.

El informe señala que el sector productivo percibe un “triple choque” que impacta de forma directa su estructura de costos: la reforma laboral aprobada en 2025, el incremento del 23,7 % en el salario mínimo y la reducción progresiva de la jornada semanal a 42 horas.

Según el gremio, estos cambios obligan a reorganizar turnos, ajustar esquemas de contratación y replantear la productividad interna de las compañías.

Uno de los datos más preocupantes es que un considerable número de empresarios reconoce no estar preparado para asumir simultáneamente estas nuevas cargas.

El sondeo advierte que una parte significativa del tejido empresarial se encuentra en situación de vulnerabilidad operativa, con riesgo de dificultades para sostener su funcionamiento en el corto plazo.

En materia de empleo, las proyecciones son mayoritariamente negativas. El 71 % de las empresas encuestadas anticipa recortes en su planta de personal como respuesta directa al aumento de los costos laborales.

De cara a los próximos seis meses, más de la mitad prevé una contracción del empleo, mientras solo una minoría espera mantener estable su nómina.

El impacto también se refleja en los horarios de operación. Dos tercios de las compañías ya redujeron o planean reducir sus servicios en jornadas nocturnas o no convencionales, en parte por el mayor peso de recargos y costos asociados.

Esta tendencia afecta sectores que tradicionalmente operan en horarios extendidos, como comercio, gastronomía y entretenimiento.

Frente a este escenario, las empresas están adoptando distintas estrategias de supervivencia. Entre las más mencionadas están el ajuste de precios al consumidor, la automatización de procesos, la reducción o congelación de personal y el sacrificio de márgenes de ganancia.

El estudio también muestra que una parte del empresariado ya ha empezado a reemplazar mano de obra por tecnología, impulsado por el nuevo contexto de costos.

De hecho, varias medidas ya están en marcha. Algunas compañías han recortado turnos nocturnos, limitado la contratación temporal o reducido su planta.

Un dato que el gremio califica como crítico es que un grupo de empresarios reporta cierres parciales o totales de sus negocios como consecuencia del encarecimiento laboral.

El sondeo también alerta sobre un aumento en la percepción de informalidad. Un porcentaje importante de empresarios considera que la competencia informal ha crecido en sus sectores, ampliando la brecha de competitividad frente a quienes cumplen con todas las obligaciones laborales y tributarias.

En cuanto al clima de negocios, Fenalco advierte un deterioro en las expectativas de ventas y actividad económica, en niveles de preocupación que no se registraban desde hace más de un año.

Además, predomina el escepticismo frente a posibles cambios judiciales que reviertan las decisiones recientes en materia salarial, lo que refuerza la idea de que las empresas deben adaptarse a un nuevo marco laboral más costoso.

Fenalco advierte que empleo formal caerá en el 2026

RELACIONADO Así quedarán las pensiones en Colombia con el aumento del salario mínimo en 2026

Para el gremio, el panorama laboral de 2026 se perfila como uno de los principales retos para el próximo Gobierno, debido al riesgo de un efecto dominó que combine mayores costos, alzas de precios, automatización acelerada, pérdida de empleo formal y expansión de la informalidad.

El llamado final es a abrir un debate amplio sobre cómo proteger el empleo y la competitividad sin comprometer la viabilidad de las empresas.