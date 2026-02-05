Zion es víctima de millonario robo en aeropuerto de Madrid: más de 2,4 millones de dólares hurtados

Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido como Zion, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras ser víctima de un millonario robo en un aeropuerto de Madrid.

Pese a que los objetos personales del cantante fueron recuperados, cientos de internautas ya han abierto un debate sobre los más recientes hechos mediáticos que ha protagonizado el puertorriqueño.

¿Qué pasó con el cantante Zion?

Los hechos, ocurridos el pasado lunes 2 de febrero, se presentaron en el aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid, España, sobre las 8:30 a.m. cuando agentes de la policía local se percataron de la presencia de dos hombres que, al parecer, estarían merodeando por el lugar.

Tras varios minutos de realizar seguimiento, las autoridades se percataron de que los sujetos habrían tomado una de las mochilas que se encontraban dentro de un carro de equipaje. Ante los intentos de huida, los agentes de Policía alertaron sobre la situación que llevaron a generar la captura de los hombres.

Dentro del equipaje se encontraron distintos relojes de alta gama como Rolex y Patek Philippe. Así mismo, según portavoces internacionales, se presume que también tenía grandes sumas de dinero en efectivo y demás objetos personales que sumarían un total aproximado a los 2,5 millones de dólares.

Finalmente, se conoció que los presuntos responsables, quienes, al parecer, ya contaban con antecedentes, quedaron a disposición de las autoridades por lo que bajo los procedimientos correspondientes le fueron devueltas las pertenencias al cantante.

Zion es capturado en Puerto Rico

Por otro lado, el artista también se ha visto relacionado a otras polémicas legales ya que, en las semanas más recientes, fue capturado al ser señalado de manejar, al parecer, bajo efectos del alcohol y estar relacionado con su presunto caso de secuestro.

No obstante, el hombre fue liberado en cuestión de horas por lo que hizo saber que el asunto habría sido algo “inventado” por parte de las mujeres con las que se encontraba.

“Una pelea de dos mujeres, entonces una de las chicas se fue en otro carro y llamó a decir que yo… nada que tuve que ver. Ninguna es mi pareja, estaban con nosotras en el bote y las conocí ayer. Tengo la evidencia de todo lo que pasó ayer, una de ellas quiso mentir”, explicó a medios internacionales.