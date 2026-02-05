CANAL RCN
Tendencias Video

Revelaron supuestas grabaciones del más allá de Yeison Jiménez: así suenan los audios

Psicofonías de Yeison Jiménez: investigador reveló supuestos audios tras la muerte del cantante.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
12:16 p. m.
La conmoción por la partida del ídolo de la música popular, Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo, sigue dando giros hacia lo paranormal.

En las últimas horas, un investigador y parapsicólogo colombiano ha captado la atención de miles de internautas al difundir una serie de registros sonoros que, según afirma, contienen comunicaciones del más allá.

A través de sesiones de registro electrónico, el investigador ha documentado lo que técnicamente se conoce como psicofonías. Los audios, compartidos masivamente en redes sociales, han generado un intenso debate entre escépticos y creyentes. Según el parapsicólogo detrás de la investigación, el artista aún no habría logrado asimilar su muerte.

Análisis de los supuestos audios de Yeison Jiménez

En una de las entregas más recientes, publicada durante la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, se escucha una comunicación que ha erizado la piel de los seguidores del intérprete de "Aventurero". En el registro, los usuarios de plataformas digitales aseguran identificar la voz del cantante mencionando a su esposa, Sonia Restrepo.

Según la interpretación de los oyentes, la psicofonía expresa una profunda preocupación por ella, manifestando que "está sola" y lanzando un pedido de protección al decir "no la usen".

El investigador paranormal ha sido enfático en que su canal busca documentar estos hechos desde la observación y el respeto, alejado del sensacionalismo.

Sin embargo, la viralidad de los fragmentos ha sido inevitable. En los comentarios de los clips, los internautas han realizado un ejercicio de escucha activa, llegando a conclusiones estremecedoras sobre el estado emocional del presunto espíritu del artista, quien en vida llegó a confesar en entrevistas que presentía un final prematuro.

"Hijo, te amo": el supuesto mensaje de Yeison Jiménez

El punto máximo de la controversia se alcanzó con una psicofonía en la que se escucharía al cantante dirigirse a su pequeño. Los usuarios, siguiendo la invitación del investigador de usar audífonos y subir el volumen, aseguraron oír frases como "hijo, te amo" y la identificación directa: "soy Yeison".

Además, un detalle particular ha llamado la atención de la comunidad: en la grabación se le pregunta al supuesto espíritu si desea agua, a lo que se escucha una respuesta afirmativa seguida de un sonido que algunos interpretan como el acto de beber.

Las psicofonías de Yeison Jiménez se han convertido en el tema más buscado en las categorías de misterio en Colombia, reabriendo la discusión sobre la vida después de la muerte y el legado de una de las voces más queridas del país.

